SARA AFFI FELLA E NICOLA PANICO/ Sono la coppia più a rischio? (Temptation Island 2017)

SARA AFFI FELLA E NICOLA PANICO, LA COPPIA NUOVAMENTE INSIEME? (TEMPTATION ISLAND 2017, PUNTATA 17 LUGLIO)

Sara Affi Fella e Nicola Panico sono sicuramente una delle coppie più discussa di questa edizione del reality show Temptation Island 2017, condotto da Filippo Bisciglia e che è una vera e propria rivelazione, in termini di ascolti, per quanto riguarda questa stagione televisiva. In base a quanto accaduto nelle prime tre puntate, molti telespettatori sono arrivati a pensare che per loro non ci fosse alcun futuro, date le rispettive reazioni durante i video trasmessi nei falò. Infatti, Nicola ha più volte detto di non riconoscere più la piccola che ha cresciuto e di non apprezzare alcuni suoi atteggiamenti, come il fatto di fumare in pubblico. Sara, dal canto suo, è rimasta sbigottita dalla vicinanza di Nicola con la tentatrice Antonella. Tuttavia, nelle ultime ore, le credenze del pubblico potrebbero esserer state smentite. Infatti, Sara e Nicola sono apparsi sorridenti in uno scatto pubblicato su Instagram, vestiti elegantissimi e con una didascalia che lascia intendere come tra loro ci sia ancora l'amore. Sarà veramente così?

I DUBBI DI SARA CHE SI CONFIDA COL TENTATORE ANDREA MELCHIORRE

Come abbiamo visto dall'ultima puntata di Temptation Island 2017, Sara non ha affatto digerito le avance di Nicola ad Antonella e si è confidata col tentatore Andrea Melchiorre. Si è sentita mancata di rispetto e per lei Nicola non si sta comportando correttamente. Inoltre, si è detta non più disposta a dare delle spiegazioni a Nicola, soprattutto dopo quello che sta facendo al villaggio. Andrea, come abbiamo potuto vedere, ha esortato Sara a provare ad aprirsi di più. Secondo l'uomo, la ragazza è troppo chiusa e solo aprendosi di più con gli altri potrebbe trovare l'uomo che veramente potrà fare per lei. In realtà, Sara ha sviato il discorso, dicendo che per ora l'uomo della sua vita è il padre ma non è detto che dopo gli atteggiamenti di Nicola, la giovane napoletana non possa indirizzare il suo interesse altrove.

