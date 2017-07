SELVAGGIA ROMA E FRANCESCO CHIOFALO/ Sui social indizi sulla loro storia? (Temptation Island 2017)

Selvaggia e Francesco, Temptation Island 2017

Continua a far discutere la coppia formata da Selvaggia e Francesco, sicuramente la più controversa e amata di questa quarta edizione di Temptation Island. Nelle ultime ore il dubbio corre sul web: Selvaggia e Francesco si sono lasciati oppure no? A dire la verità, sembrava che per i due fosse giunta finalmente la felicità e la stabilità emotiva dopo la partecipazione al programma ideato da Maria De Filippi. Invece, subito dopo la puntata del 10 luglio, Selvaggia ha pubblicato degli screenshot al veleno verso Francesco. Ha criticato il suo spiattellare pubblicamente la loro intimità e vita sessuale. Inoltre ha ribadito di non percepire alcuno stipendio da Francesco e di non aver ricevuto alcun regalo da parte sua, nonostante lavorino insieme da anni. In seguito, sia su Twitter che su Instagram sono spariti i post incriminati anche se ormai sono in molti a pensare che le nozze ormai date per certe tra i due non verranno mai celebrate.

FRANCESCO SEMPRE PIU' VICINO A DESIREE -

Francesco e Selvaggia, dopo aver visto i rispettivi falò, si sono lasciati andare a delle riflessioni nel corso della puntata di Temptation Island del 10 luglio. La Roma si è mostrata molto delusa dal comportamento del fidanzato, non ha apprezzato la vicinanza con la tentatrice Desirèè e come lui cerchi il contatto con lei. "Non ho più visto gli occhi che conoscevo" ha detto Selvaggia. Dal canto suo, Desirèè ha fatto notare a Francesco come il rapporto con Selvaggia sia andato a scatafascio e che ora non hanno più nulla in comune. Francesco si è detto stanco di rivestire troppi ruoli nel loro rapporto, dal capo al fidanzato. Questo, forse, ha incrinato il loro legame. Inoltre, tra lui e Desirèè l'affiatamento sembra essere aumentato a dismisura.

