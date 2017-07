STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Temptation Island (lunedì, 17 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 17 LUGLIO 2017.

Per la prima serata di oggi, lunedì 17 luglio 2017, la programmazione delle reti del Biscione si presenta ricca di proposte che sono adatte ad ogni tipo di pubblico, sia per gusti che per età. Ma diamo un anticipo di quello che ci aspetta sui vari canali Mediaset. Canale 5 propone la quarta puntata del seguitissimo reality show Temptation Island, che sarà certamente il programma più visto delle reti Mediaset. A seguire il programma d'informazione Top Secret. Serata dedicata all'informazione anche quella di Rete 4 con Quarto Grado, mentre Italia 1 manda in onda il telefilm Chicago P.D. e Bosch. Altre serie tv trasmesse sul resto dei canali sono The Big Bang Theory su Italia 2 e Major Crimes su Top Crime. Per quanto riguarda i film, la scelta è caduta su Jackie & Ryan in seconda serata su Rete 4, Inga Lindstrom - Quattro donne e l'amore su La 5 e L'uomo che sapeva troppo su Iris. Boing dedica come sempre spazio al pubblico dei più piccoli e stasera lo fa con il cartone animato Teen Titans Classic, su Mediaset Extra viene trasmesso invece il game show Ciao Darwin. Ma scopriamo adesso insieme nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Nella quarta puntata del reality show Temptation Island in onda alle 21.10 su Canale 5, i riflettori saranno puntati sulla coppia composta da Francesca e Ruben. Probabilmente i due romperanno la relazione, visto che non vanno d'accordo fin dalla prima puntata e Ruben si sta guardando attorno per cercare un'altra ragazza. In seconda serata sempre su Canale 5 ci sarà un nuovo episodio del programma di informazione Top Secret di Claudio Brachino incentrato su fatti di cronaca nera e misteri. Italia 1 trasmetterà tre episodi della terza stagione del telefilm Chicago P.D. intitolati Una famiglia distrutta, Compagni di cella e Colpiscimi. I poliziotti del dipartimento di Chicago dovranno indagare su un furto in appartamento nel quale è stato usato del gas per tramortire gli abitanti.

Nell'episodio della serie tv Bosch intitolato Cocco di mamma, su Italia 1 in seconda serata, si assisterà alla caccia di un serial killer da parte degli agenti di polizia del dipartimento di Los Angeles. Rete 4 propone in prima serata Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi e Elena Tambini. La trasmissione ha l'obiettivo di fare luce su casi di cronaca irrisolti. Il film Jackie & Ryan su Rete 4, racconta la storia d'amore di Jackie e Ryan, un musicista che girovaga negli Stati Uniti senza una meta precisa. Il film per la tv Inga Lindstrom - Quattro donne e l'amore in onda su La5 ci fa scoprie la storia di una donna svedese, che trascura il suo lavoro di architetto perché viene travolta dalla passione per un amico d'infanzia ritrovato nel corso di un viaggio. Su Mediaset Extra andrà in onda una replica del gioco a squadre Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis.

L'uomo che sapeva troppo trasmesso su Iris è un classico thriller di Alfred Hitchcock interpretato da James Stewart e Doris Day. Italia 2 presenterà gli episodi 9 e 10 della settima stagione di The Big Bang Theory. In questi episodi si scopre che Penny, ubriaca, si è sposata con Zack a Las Vegas credendo che la cerimonia fosse finta. Su Top Crime inizia la quarta stagione di Major Crimes. Sanchez ritorna nella squadra investigativa e deve indagare su un omicidio che sembra collegato a degli episodi di occupazione abusiva di case. Boing trasmetterà il cartone animato Teen Titans Classic tratto dai fumetti di supereroi della DC Comics.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Temptation Island, reality show

Canale 5 ore 00.30 Top Secret, informazione

Italia 1 ore 21.15 Chicago P.D., telefilm

Italia 1 ore 23.55 Bosch, telefilm

Rete 4 ore 21.15 Quarto grado, informazione

Rete 4 ore 23.10 Jackie & Ryan, film

La5 ore 21.10 Inga Lindstrom - Quattro donne e l'amore, film

Mediaset Extra ore 21.15 Ciao Darwin, game show/quiz

Iris ore 20.59 L'uomo che sapeva troppo, film

Italia 2 ore 21.10 The Big Bang Theory, telefilm

Top Crime ore 21.10 Major Crimes, telefilm

Boing ore 21.20 Teen Titans Classic, cartoni animati

