STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Black or White e Voyager (lunedì. 17 luglio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 17 LUGLIO 2017.

Per la prima serata di oggi, lunedì 17 luglio 2017, il palinsesto delle reti Rai è stato ben strutturato per soddisfare al meglio ogni richiesta del pubblico e varia da diversi film che stasera sono davvero tanti, programmi di aggiornamento culturale, telefilm e documentari. Ma vediamo una piccola anticipazione di quello che vedremo. Rai Uno proporrà il film in prima visione Black or White, che probabilmente sarà il programma più visto della serata. Gli altri film in onda sulle reti Rai sono Il matrimonio che vorrei su Rai Tre, Fragile - A Ghost Story su Rai 4 e I professionisti su Rai Movie. I programmi di informazione della serata sono Voyager - Ai confini della conoscenza su Rai Due, Fuori luogo in seconda serata su Rai Uno e il TG Regione in seconda sserata su Rai Tre. Rai 5 trasmetterà il documentario L'attimo fuggente mentre su Rai Premium andrà in onda il telefilm Una pallottola nel cuore, diretto e ideata da Luca Manfredi in Italia tra il 2014 e il 2016.

Nel film drammatico Black or White diretto da Mike Binder in onda su Rai Uno viene narrata la battaglia legale fra il nonno materno e la nonna paterna per contendersi la nipotina rimasta orfana. Nella trasmissione Fuori luogo in seconda serata su Rai Uno il conduttore Mario Tozzi usa i mezzi di trasporto pubblici per visitare le città italiane e verificare se i cambiamenti climatici e ambientali hanno influito sul modo di vivere degli abitanti. Voyager - Ai confini della conoscenza, in onda su Rai Due, è la longeva trasmissione di Roberto Giacobbo dedicata ad argomenti parascientifici come l'archeologia misteriosa e il paranormale. In seconda serata su Rai Due ci sarà il secondo episodio del legal thriller tedesco intitolato Colpevoli. Kronberg, in seguito alla morte del suo socio, ripensa alla prima causa di cui si erano occupati assieme anni prima, un caso di stupro di una donna da parte di otto uomini mascherati. Nel film Il matrimonio che vorrei in onda su Rai Tre, Tommy Lee Jones e Meryl Streep interpretano due coniugi ancora innamorati dopo lunghi anni di matrimonio che vorrebbero riaccendere la fiamma della passione.

Su Rai 4 sarà trasmesso il film horror Fragile - A Ghost Story di Jaume Balagueró. Si tratta di una storia di fantasmi ambientata in un sinistro ospedale in stato di abbandono. L'episodio del documentario L'attimo fuggente in onda su Rai 5 è dedicato allo scrittore e poeta Aldo Palazzeschi. I professionisti di Richard Brooks, trasmesso su Rai Movie, è un film western del 1966 che ha come protagonisti quattro avventurieri incaricati da un ricco americano di riportargli la moglie rapita da un bandito messicano. Su Rai Premium andrà in onda il secondo episodio della prima stagione del telefilm Una pallottola nel cuore intitolato La ragazza del parco. Gigi Proietti interpreta il giornalista di cronaca nera Bruno Palmieri. In questa puntata il reporter riapre il caso irrisolto di una ragazza morta in un parco a capodanno nel 2000.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.30 Black or White, film

Rai Uno ore 23.40 Fuori luogo, informazione

Rai Due ore 21.15 Voyager - Ai confini della conoscenza, informazione

Rai Due ore 23.30 Colpevoli, telefilm

Rai Tre ore 21.15 Il matrimonio che vorrei, film

Rai Tre ore 23.05 TG Regione, informazione

Rai 4 ore 21.05 Fragile - A Ghost Story, film

Rai 5 ore 21.15 L'attimo fuggente, documentario

Rai Movie ore 21.10 I professionisti, film

Rai Premium ore 21.20 Una pallottola nel cuore, telefilm

