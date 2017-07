STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino di nuovo ad Ibiza, nuovi incontri con la sua ex Belen Rodriguez?

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BELLERINO DI NUOVO AD IBIZA, FOTO

Stefano De Martino continua ad essere uno degli indiscussi protagonisti del gossip estivo soprattutto grazie al suo avvicinamento a Belen Rodriguez. Anche se sembra probabile che tra lui e la show girl argentina attualmente ci sia solo una bella amicizia causata soprattutto dal comune affetto per il piccolo Santiago, sono in molti a sognare il loro ritorno di fiamma. Le lacrime del ballerino fotografate dal settimanale Diva e donna confermerebbero come lui sia ancora legato alla sua ex, tanto da essere triste all'idea che lei possa avere superato la crisi (sempre che ci sia stata) con Andrea Iannone.

Qualche giorno fa Stefano si era recato per alcuni giorni in Italia dove era stato impegnato in alcuni scatti fotografici e in serate promozionali. Il ritorno a casa però è stato breve e la conferma è arrivata proprio guardando le recenti foto da lui pubblicate nel profilo Instagram. In esso si vedere la chiesa di Santa Gertrudis ad Ibiza, accompagnata dalla scritta 'Domingo'. Dunque il ballerino avrebbe santificato la festa recandosi anche a Messa? La domanda sorge spontanea ai fan: " Bravoooo! Sei andato a messa!" , "Sono contenta che sei cattolico:)sei sorprendente sai amare si vede siete bellissimi." Clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei fans.

