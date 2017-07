Selvaggia Lucarelli assolta/ Accesso abusivo a sistemi informatici? Solo eccesso di curiosità

selvaggia lucarelli

Selvaggia Lucarelli assolta, accesso abusivo a sistemi informatici? Solo curiosità

Ore felici per Selvaggia Lucarelli che questa mattina ha ricevuto una bella notizia relativa alle accuse di accesso abusivo a sistemi informatici. Proprio questa mattina, la blogger Selvaggia Lucarelli, il blogger Luca Neri e la giornalista Guia Soncini sono stati assolti con formula piena dalle accuse mosse loro dalla Procura di Milano. I tre erano finiti nei guai per via dell'accesso alle caselle email di alcuni vip a caccia di scoop. Tra i casi presi in esame anche il "furto" delle foto della festa di compleanno di Elisabetta Canalis nel 2010 a Laglio nella villa di George Clooney. Il caso è destinato a far discutere ma anche a creare un vero e proprio precedente per paparazzi e giornalisti che camminano spesso sul confine sottile tra etica e cronaca.

La sentenza ha stabilito che i tre imputati non saranno condannati perché il reato non è quello di accesso abusivo a sistemi infirmatici ma divulgazione abusiva di corrispondenza. Per il resto dovremo attendere la motivazione della sentenza pronunciata dal giudice Stefano Corbetta proprio oggi, 17 luglio, a Milano.

