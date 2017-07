Stefano Bettarini / Si sposa con la fidanzata Nicoletta Larini? Per ora presentazioni in famiglia

Stefano Bettarini

Stefano Bettarini ha presentato la fidanzata Nicoletta Larini in famiglia: nozze in arrivo per la nuova coppia?

Per Stefano Bettarini sembrano essere ad un passo le nozze con la nuova fidanzata. Secondo il settimanale Spy, l'ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura, avrebbe già presentato in famiglia Nicoletta Larini, avvenente bionda di ventitrè anni, e starebbe già pensando al matrimonio. Inviato dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi ha fatto conoscere Nicoletta e la sua mamma in occasione del compleanno di quest'ultima. Inoltre avrebbe presentato la nuova fiamma anche ai figli, Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con la Ventura. Le ultime indiscrezioni rivelano che i due stanno già pianificando di andare a convivere, ma il loro progetto prevede qualcosa di più importante. Bettarini può, in questo modo, lasciarsi alle spalle le nozze saltate con Ilenia, storia finita davvero male tra i due. Nicoletta è cresciuta lontano dal mondo dello spettacolo ed è erede di una delle concessionarie d'auto più famose d'Italia.

Stefano Bettarini recapitò un bel messaggio di auguri all'ex moglie Simona Ventura prima della nuova edizione di Selfie: "Non me lo aspettavo e sono molto contenta. È stato un gesto affettuoso che ricambio. Abbiamo dei figli in comune e ci teniamo ad andare d'accordo. È bello che mi abbia dato questo appoggio. Dopo Stefano sono rimasta single per tanti anni. Ma, in generale, non penso che esistano persone giuste o sbagliate ma solo amori giusti al momento giusto".

