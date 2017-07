TEMPTATION ISLAND 2017 / Anticipazioni quarta puntata e diretta: come andrà il falò di Ruben e Francesca?

Temptation Island 2017, anticipazioni

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI 17 LUGLIO: NUOVO FALO'

Stasera, lunedì 17 luglio, il prime time di Canale 5 si aprirà con la quarta puntata di Temptation Island 2017. Filippo Bisciglia ancora una volta, avrà modo di interrogarsi sull'andamento delle coppie all'interno dell'isola delle tentazioni più bollente della televisione. Il terzultimo appuntamento si concentrerà soprattutto su Valeria e Alessio (lui bacerà Carmen?), Francesco e Selvaggia e Ruben e Francesca. Come avrete avuto modo di vedere tramite il promo di questi giorni, la 22enne deciderà di confrontarsi faccia a faccia con il suo fidanzato grazie al falò: come andrà a finire? Per Ruben è sbarcata sull'isola un'attrice pronta a sedurlo, ma la fidanzata non sa di essere stata vittima di uno scherzo. Dopo avere visto il fidanzato rapportarsi in maniera diversa con la single chiamata di proposito dalla produzione, qualcosa dentro lei deve essere inevitabilmente cambiato. Stasera scopriremo cosa decideranno di fare, se uscire insieme oppure lasciarsi definitivamente. Alessio intanto, avrà un nuovo “incontro” con Carmen, single che gli ha proprio fatto perdere la testa. Ed intanto, anche la sua fidanzata si sta avvicinando a Paolo, prima per gioco ma adesso... proseguiranno anche le dinamiche di Sara e Nicola, lei presa da Andrea e lui coinvolto da Antonella. Vedremo anche come procede tra Antonio e Veronica.

Francesco e Selvaggia si sono lasciati?

Questo interrogativo attanaglia gli estimatori della quarta edizione di Temptation Island che di fatto, non vedono l'ora di potere scoprire cosa succederà nel quarto appuntamento in onda stasera. Su Canale 5, si apriranno a breve le porte della terzultima puntata del reality show che, visti anche i suoi partecipanti, sta regalando alla rete numerose soddisfazioni. Le coppie piacciono molto al pubblico da casa e convincono per dinamiche e sviluppi sentimentali. Tra i più amati, vi sono sicuramente Francesco e Selvaggia che, pur amandosi molto, non riescono ad appianare le loro reciproche incomprensioni. Dopo essere tornati a casa terminate le registrazioni, si sono disseminati in rete numerosi indizi che facevano non solo ben sperare, ma anche pensare anche alle famose nozze che, a quanto pare, una coppia affronterà nel corso del programma. Nelle ultime ore però, è scesa un'ombra misteriosa sulla storia di Francesco e Selvaggia, tanto che, i fan stanno pensando addirittura al peggio! Niente panico e... vediamo di capire meglio cosa è accaduto. Francesco e Selvaggia, stanno portando avanti un percorso molto similare, socievoli ed estroversi ma scarsamente interessati a fare ingelosire il partner con tentatori e tentatrici. Da un lato per lui, vi è il corteggiamento serrato di Desirée e, dall'altro per lei, vi è l'ascolto fraterno di Riccardo. Francesco e Selvaggia, in un certo senso, sembrano avere "sete di vendetta", ecco perché, ogni volta che possono se ne dicono di tutti i colori. Lui accusa lei di non lavorare e di prosciugare il suo conto di banca e, di contro, lei ha precisato di dare una mano alla sua azienda ma di non percepire alcuno stipendio ufficiale.

Le ultimissime della rete però, ci parlano di risvolti inaspettati: cosa è successo? A quanto pare, il vero colpo di scena potrebbe addirittura arrivare proprio stasera, nel corso della nuova puntata serale di Temptation Island. Nel promo del programma infatti, dopo l'ennesimo filmato visionato, Francesco andrà su tutte le furie affermando di avere tutta l'intenzione di chiudere per sempre. Di contro Selvaggia, viene mostrata in lacrime continuando a ripetere alle compagne d'avventura che la colpa è esclusivamente sua: cosa avrà mai combinato? Dopo la fine delle registrazioni, i due non sono mai stati beccati insieme e per molti, questo è l'indizio principale verso la rottura definitiva. Altri estimatori però, sono convinti che sia solo un modo per depistare... staremo a vedere!

