Temptation Island 2017 / Witty, streaming video e replica quarta puntata

Temptation Island: come rivedere le puntare?

Rivivi in streaming il video dei falò e dei confronti tra le coppie di Temptation Island 2017

Tutto è pronto per la nuova puntata di Temptation Island: la quarta edizione è arrivata alla sua quarta puntata e il pubblico è in trepida attesa perchè questa sera ci attendono molti colpi di scena. Partiamo subito con tutte le informazioni utili per il pubblico al fine di non perdere la puntata di questa sera. Oltre alla messa in onda su Canale 5 a partire dalle 21.10, sarà possibile guardare la puntata anche sul sito ufficiale della Mediaset, nella sezione appositamente dedicata al programma. Basta quindi accendere il pc, il vostro smartphone o il vostro tablet e andare sul sito ufficiale della Mediaset per lo streaming. Ma non è tutto: chi questa sera non potrà godersela, potrà comunque andare sul sito di WittyTv dove è possibile rivedere ogni puntata e integralmente, senza lunghe pubblicità. È possibile rivedere la puntata nuova del lunedì anche il mercoledì sera, alle 21.10, su La5.

Una puntata assolutamente imperdibile quella di questa sera per il pubblico di Temptation Island. Fino ad ora l'unica coppia incontratasi al falò di confronto è stata quella composta da Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. I due sono usciti insieme ma questa serà toccherà ad un'altra coppia rivedersi: Francesca Baroni e Ruben Invernizzi. La ragazza è stata preda di dure critiche da parte del web per le parole e il comportamento avuto in queste puntate verso il suo fidanzato, ma l'arrivo di Lucia La Bruna - tentatrice/attrice fatta arrivare dalla redazione per farla ingelosire - pare abbia dato a Francesca una scossa forte e inaspettata, tanto da indurla a chiedere il falò di confronto. Come andrà a finire? I due usciranno insieme?

