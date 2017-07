Un posto al sole: Denis nel mirino del clan Maiorano (Anticipazioni puntata 17 luglio)

Un posto al sole

DENIS IN PERICOLO?

La nuova settimana di Un posto al sole si apre all'insegna di nuovi problemi per Denis. Dopo avere chiarito la situazione ed essere partito per una località segreta, il personaggio interpretato da Corrado Tedeschi dovrà fare i conti con le cattive intenzioni del clan di Maiorano, deciso a liberarsi di lui una volta per tutte. Nel frattempo, però, Niko e Ugo continueranno a lavorare duramente per fare in modo che la testimonianza di Denis sia utile per incastrare tale pericoloso gruppo camorristico. Riusciranno ad evitare gravi ripercussioni nella vita del nuovo amore di Giulia? Dopo avere causato nuovi problemi ad Angela e Franco, Renato continuerà ad insistere per trascorrere le vacanze insieme ai nipotini.

Alla fine raggiungerà il suo obiettivo, nonostante le iniziali insofferenze di Boschi, per nulla d'accordo nello sfruttare la situazione economica del suocero. Ma a questo punto ci sarà per lui un altro problema da affrontare: dovrà decidere come comportarsi con Nadia e Raffaele sarà pronto a dargli dei consigli utili su come evitare di litigare con la sua compagna. Riuscirà a risolvere questa possibile crisi nel loro rapporto? Restano top secret le notizie ufficiali riguardanti la grande dichiarazione fatta da Serena a Filippo: la madre di Irene ha confessato la sbandata con Claudio avvenuta durante l'assenza del marito da Napoli, quali saranno le ripercussioni di questo errore nel suo matrimonio?

