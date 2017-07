Uomini e Donne/ Anticipazioni, Marco Cartasegna nel mirino dei fan di Federica Benincà (Trono Classico)

Uomini e donne, Marco Cartasegna, protagonista di Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO

MARCO CARTASEGNA NEL MIRINO DEI FAN DI FEDERICA BENINCÀ - Continua a far discutere il video pubblicato da Marco Cartasegna e poi cancellato pochi minuti dopo, un filmato nel quale l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha cercato di minimizzare la sua attuale frequentazione con Valentina Allegri, smentendo i rumors di quello che nel filmato ha definito “il meraviglioso mondo del gossip”. Secondo Cartasegna, infatti, aver baciato la figlia di Massimiliano Allegri non significa avere una storia con lei e, di conseguenza, dopo aver sminuito l’ultimo gossip con un laconico “cena insieme significa stiamo insieme, bacio insieme sono innamorati, secondo bacio si sposano?”, ha cercato di mettere fine al chiacchiericcio sulla loro liaison. Le sue parole, però non sono andate giù alle fan di Federica Benncà, le quali, nelle ultime ore, hanno preso le distanze dall’ex tronista e dal suo atteggiamento definito poco rispettoso.

“Fede, dritta per la tua strada, a testa alta. La vita ti ridarà ciò che meriti, tu vali più di tutto questo”, “Non ha avuto le p* di dire ti lascio perché ho un'altra”, scrivono infatti le fan sul profilo di Federica, mentre qualcuno, fra i tanti commenti, continua a ipotizzare che il comportamento di Marco Cartasegna sia dettato da un interesse ben lontano dai sentimenti: “Voglio solo dire una cosa BUSINEEEEEESSSSS ( Tina docet). E tu @federicabeninca sei troppo buona, io gli avrei spaccato il frigorifero (cit.)”, “Sento sotto sotto odore di BUSINESS. Boh forse mi sbaglierò, non saprei. L'importante è che tu continui per la tua strada”, “Le sue ultime uscite negli igs quella sul suffragio universale e ieri che ha fatto capire che quella tizia se l'è solo limonata, fanno davvero rabbrividire”.

