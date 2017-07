Uomini e Donne/ Anticipazioni: una “grande famiglia” per Gemma, gli haters per Giorgio (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani e Giorgio Manetti

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER

UNA "GRANDE FAMIGLIA" PER GEMMA, GLI HATERS PER GIORGIO - Dopo aver conquistato Marco Firpo nell’ultima edizione del trono over, per Gemma si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo, che oltre a donarle fama e popolarità, le hanno permesso di diventare una vera e propria celebrità anche sui social. Su Facebook, infatti, la dama vanta oltre 160 mila seguaci, che dopo aver condiviso con lei gioie e dolori, oggi amano definirsi come “la sua grande famiglia”. Ed è la stessa dama di Uomini e Donne ad alimentare questo rapporto virtuale, che si nutre di piccoli gesti quotidiani e attenzioni reciproche; proprio ieri, infatti, Gemma Galgani ha risposto a una sua fan su Facebook per darle il suo supporto in un momento per lei particolarmente delicato: “Tesoro noi siamo una grande famiglia!”. Ma non è la prima volta che la Galgani rivolge le sue premure ai suoi follower: più volte, infatti, la protagonista dei pomeriggi di Canale 5 ha riservato le sue attenzioni a chi, ogni giorno, ama seguire i suoi aggiornamenti.

Discorso assai diverso, invece, per Giorgio Manetti, che pur potendo contare su una marea di seguaci, spesso deve fare i conti con gli attacchi di chi non crede alla genuinità dl suo ruolo a Uomini e Donne. L’ultima polemica, infatti, risale a ieri, quando una fan, per commentare una delle sue ultime serate mondane, lo ha accusato di seguire ciò che Tina Cipollari, in un divertente meme molto noto sui social, definisce “business”: “Basta che lo pagate, sai che per i soldi si va fin in America”. Immediata la replica del “Gabbiano”, che senza mezzi termini ha rispedito le accuse al mittente: “Infatti (…) tu ne sai qualcosa”. Mormorii, veleni e frecciatine si sono così alternati agli attestati di stima dei fan, che nel post incriminato hanno fatto il possibile per difendere il loro beniamino dalla nuova polemica.

