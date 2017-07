VERONICA BAGNOLI E ANTONIO LENTI/ Le parole della bionda feriscono il ragazzo (Temptation Island 2017)

Veronica e Antonio a Temptation Island 2027

Altra puntata cruciale per la coppia di Temptation Island 2017 composta da Antonio Lenti e Veronica Baroni. Quest'ultima si è confidata con i ragazzi del suo villaggio, dicendo nuovamente di essere rimasta sorpresa dal fatto che Lenti le abbia chiesto di sposarlo dopo un mese e mezzo. Ha ribadito come per lui i suoi figli siano la cosa più importante e lei si senta sempre al di sotto di loro. Inoltre, Veronica si sente di dover essere lei a tutelare e vigilare sul fidanzato. Antonio è rimasto molto deluso dalle parole della donna, commuovendosi anche durante il falò davanti a Filippo Bisciglia. Per lui i figli sono importanti e lei dovrebbe amare loro per riuscire ad amare veramente Antonio. L'uomo sente di aver fatto molto per Veronica e si è detto dispiaciuto del fatto di aver avuto tanti problemi e averla coinvolta in questi. Jessica, che ha ascoltato lo sfogo del ragazzo, si è detta certa invece che Antonio sia molto più forte di quello che sembra e che cerca di dimostrarsi non bisognoso di nessuno per affrontare i suoi guai.

QUALE SARA' IL FUTURO DELLA COPPIA?

Antonio Lenti e Veronica Baroni, dopo la terza puntata di Temptation Island 2017, sembrerebbero una delle coppie destinate a chiudere per sempre il loro rapporto alla fine dell'avventura nel reality. In realtà, secondo alcuni rumors sembrerebbero essere usciti dal programma, superando incomprensioni e difficoltà. Nel nuovo appuntamento, infatti, Veronica cercherà di pacificarsi col ruolo di padre del suo compagno anche se sui social network, dopo un iniziale periodo in cui tutti sembravano essere dalla parte della giovane, non sono mancate le critiche alla bella bionda. Infatti, Veronica è stata tacciata di essere una ragazza immatura e viziata, soprattutto a seguito di alcune dichiarazioni come il fatto che abbia abbandonato la spiaggia dopo uno scherzo del suo fidanzato durante una giornata al mare. Sempre più persone, stanno apprezzando il coraggio di Antonio di rimettersi in gioco dopo aver avuto due relazioni finite male e apprezzano il suo legame con i figli.

