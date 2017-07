VIVI O PREFERIBILMENTE MORTI/ Su Rai Movie il film con Giuliano Gemma (oggi, 17 luglio 2017)

Vivi o preferibilmente morti

VIVI O PREFERIBILMENTE MORTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 17 LUGLIO 2017: IL CAST -

Una pellicola di genere western che è stata diretta da un maestro del genere, quel Duccio Tessari che ha fatto la storia del western. Il film è stato prodotto nel lontano 1969, in uno dei periodi d'oro della cinematografia italiana ed è nato grazie ad una collaborazione Italo-Spagnola. Ottimo per l’epoca il cast di attori, tra di essi spicca quel Giuliano Gemma diventato un’icona dei film western, Gemma viene affiancato da Nino Benvenuti e dalla bella e brava attrice Sydne Rome. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM CON GIULIANO GEMMA E NINO BENVENUTI

- Il film si basa sulla vita di Ted e Monty Mulligan, due fratelli che alla morte del nonno potrebbero ereditare una grossa fortuna, ma solo se riescono a vivere insieme per un semestre, condizione messa dal nonno nel testamento. I due hanno però dei caratteri totalmente diversi e perciò la convivenza risulta abbastanza difficile e complicata. I fratelli hanno in comune il fatto di essere due squattrinati sempre in cerca di un modo di fare soldi, e in attesa di ereditare la fortuna del nonno cercano di recuperare qualche soldo con alcune attività criminose. In una di questa,Ted e Monty, cercano di rapire la figlia di un banchiere, ma dopo aver chiesto il riscatto sono costretti a liberarla senza guadagnare il becco di un quattrino, stante la volontà del padre di liberarsi della figlia. Dopo il primo fallimento provano a rubare un carico d’oro senza sapere che la diligenza che vogliono attaccare è l’obiettivo di un’altra banda, nello scontro che ne consegue uno dei due fratelli, Ted, viene ferito e cade nelle acque di un fiume, mentre il fratello Monty riesce a salvare il carico e arriva in paese, acclamato dalla popolazione che gli dona come premio una ragazza da sposare. Per fortuna sua interviene Ted che salva il fratello dal matrimonio, e facendolo cerca di recuperare l’eredita convivendo con il fratello per quei sei mesi richiesti dal nonno.

