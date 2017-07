VOYAGER / Anticipazioni 17 luglio: la Cascata delle Marmore e Archimede tra i temi di Roberto Giacobbo

Voyager - ai confini della conoscenza

VOYAGER, ANTICIPAZIONI 17 LUGLIO: TUTTI I TEMI DELLA NUOVA PUNTATA

Stasera la seconda puntata di "Voyager - ai confini della conoscenza", condurrà il telespettatore lungo i 165 metri di dislivello della cascata artificiale più alta d’Europa, la Cascata delle Marmore. Roberto Giacobbo, avrà il piacere di farci esplorare - comodamente seduti sul divano di casa - l'incantevole cascata attiva da ben 2300 anni, per scoprirne da vicino tutti i segreti e cosa si nasconde dietro l'immenso impianto ingegneristico. Todi, in Umbria sarà la grande protagonista del nuovo appuntamento in prime time su Rai2 a partire dalle 21,10. Durante il giro nel comune della provincia di Perugia, si scoprirà anche un passaggio segreto “incastonato” sotto uno dei gradini del campanile di San Fortunato. Il conduttore successivamente andrà in Andalusia dove percorrerà il “Caminito del Rey”, il sentiero più pericoloso al mondo, aperto nuovamente solo da poco tempo dopo essere stato chiuso per svariati anni in seguito a una serie di terribili incidenti.

Perché è stato edificato un sentiero in un luogo tanto pericoloso e proibitivo? Archimede è nato a Siracusa e, il programma stasera si recherà in Sicilia per raccontare meglio il genio dell'ingegnere e matematico che costruì quella che sarebbe stata la nave più grande e maestosa del suo tempo. Archimede inoltre, durante la sua vita ha costruito fortezze e macchinari di guerra che anche adesso provocano interesse e ammirazione.



Di Archimede nel corso del tempo abbiamo avuto modo di conoscere e sapere molto ma: chi era in realtà? Cosa si “nascondeva” dietro il suo genio assoluto? Voyager ci condurrà verso un interessantissimo viaggio nel tentativo di recuperare alcuni studi storici dell'ingegnere prima di adesso considerati definitivamente perduti. E' possibile, inoltre, che la sua tomba sia letteralmente scomparsa nel nulla? E soprattutto, perché un cilindro e una sfera potrebbero portarci nel luogo dove è ancora sepolto il grande genio? A questi e molti altri interrogativi cercherà di rispondere nuovamente Roberto Giacobbo durante la nuova puntata ai confini della conoscenza in onda in prime time sulla seconda rete di Casa Rai.

