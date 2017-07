007 - IL MONDO NON BASTA/ Su Rai 4 il film con Pierce Brosnan (oggi, 18 luglio 2017)

007 Il Mondo non basta

IL CAST DEL FILM IMPREZIOSITO DALLA PRESENZA DI SOPHIE MARCEAU E PIERCE BROSNAN

007 Il Mondo non basta è il film in onda su Rai 4 oggi alle ore 21.05. Una pellicola di genere avventura e spionaggio con uno dei tantissimi capitoli della saga cinematografica dedicata all’agente segreto James Bond nato dalla sapiente penna di Ian Fleming. Nel caso specifico si tratta del film Il mondo non basta, girato nel 1999 in Gran Bretagna per la regia di Michael Apted mentre nel cast sono presenti l’attore britannico Pierce Brosnan, Sophie Marceau e Denise Richards. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA 007 DI "IL MONDO NON BASTA": UNA NUOVA MISSIONE PER JAMES BOND IN SPAGNA

- Protagonista ancora una volta James Bond (Pierce Brosnan), l’agente 007 è infatti chiamato per una nuova missione che lo vede impegnato in Spagna dove deve proteggere una bellissima ragazza di nome Electra King (Sophie Marceau). Electra è la figlia di un miliardario inglese di nome Sir Robert King, magnate del petrolio che è stato da poco assassinato. A James Bond l’incarico dapprima di recuperare i soldi pagati da Sir Robert King per il riscatto della figlia e poi vista la morte improvvisa e violenta del padre di difendere Electra da chi vuole ancora farle del male. La povera ed indifesa ragazza è costantemente minacciata dall’uomo che ha ucciso suo padre, si tratta di Viktor Zokas conosciuto da tutti come Renard (Robert Carlyle), un terrorista internazionale completamente anarchico e che si fa aiutare dalla sua assistente, la dottoressa Christmas Jones (Denise Richards) una valida ricercatrice ed esperta di armi nucleari. Per James Bond si tratta di una missione molto pericolosa perché sin da subito si accorge che qualcosa non va. Infatti indagando sul passato di Renard con grande stupore scoprirà che il pericoloso assassinio del padre di Electra è in realtà amante della donna e che proprio insieme a lei aveva progettato il diabolico piano per far fuori il miliardario inglese. Ciò che Bond non riesce a comprendere, è il perché Electra sia arrivata a questo punto, e così indagando meglio viene a sapere che l’obiettivo della donna e di Renard è di entrare in possesso del mercato del petrolio che ora è nelle mani delle aziende King. Per arrivare a questo scopo Electra e Renard sono pronti a tutto, anche a utilizzare un’arma nucleare che una volta esplosa può causare la morte di ben otto milioni di persone. Vicino alla verità, l’agente 007 viene rapito dagli uomini di Electra, ma riesce a liberarsi uccidendo Renard, Electra e distruggendo la pericolosa arma nucleare.

