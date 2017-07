Anticipazioni Cherry Season / Mete morto o vivo? La sua vita appesa ad un filo (Puntata 18 luglio)

Cherry Season

AYAZ SALVA OYKU

Cherry Season tornerà oggi su Canale 5 con nuovi problemi per Oyku e la nuova sfilata dell'azienda di Onem. Dopo avere assistito ai nuovi intrighi di Olcay, questo pomeriggio la protagonista della soap turca dovrà fare i conti con la sparizione dei vestiti, messa in atto dagli stessi uomini che l'avevano rapita qualche giorno prima. Con gran fatica lei e Ayaz riusciranno ad uscire puliti da questa difficile situazione, che non sarà l'unica complicazione del momento. L'aspirante stilista, infatti, rilascerà un'intervista all'interno di uno yacht ma l'imbarcazione resterà vittima di un'avaria. Non ci sarà tempo da perdere se Oyku vorrà arrivare in tempo alla sfilata e ancora una volta sarà compito di Ayaz correre in suo aiuto, trasformandosi in vero eroe. L'architetto riuscirà a permetterle di correre appena in tempo all'atelier, riuscendo ad ottenere i meritati applausi per il suo recente lavoro.

ANTICIPAZIONI CHERRY SEASON: METE CADE PRIVO DI SENSI...

Nel frattempo la salute di Mete continuerà a destare grande preoccupazione: dopo essere uscito dall'ospedale, il fratello di Burcu trascorrerà il suo tempo con Isik, dimostrando una certa affinità nei suoi confronti. Ma proprio durante una loro passeggiata per negozi, Mete cadrà a terra privo di sensi, rendendo necessario l'intervento dell'amica e il successivo ricovero in ospedale. I medici dovranno intervenire quanto prima se vorranno concedergli qualche possibilità di salvezza?

