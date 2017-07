Anticipazioni Il Segreto: la morte di Mariana è confermata (puntate spagnole e italiane)

Il Segreto

LA MORTE DI MARIANA

Ecco la brutta notizia che era nell'aria già da qualche tempo e che purtroppo troverà conferma nella puntata de Il Segreto di quest'oggi, in onda dalle ore 18:50 circa. In essa Nicolas farà ritorno da Murcia, dove si era recato per verificare l'identità del corpo che era stato trovato in precedenza. Le sue notizie non saranno affatto positive: sarà dunque Mariana la donna senza vita e dal volto irriconoscibile? Anche Camila se la passerà male a causa della complicata visita che farà ad Elias in carcere: il suo tentativo di comprendere i gesti del chimico, rischierà di concludersi nel peggiore dei modi. L'uomo tenterà di uccidere la moglie di Hernando e solo l'intervento della guardia eviterà l'ennesima tragedia della telenovela spagnola. E sempre parlando di tragedie, avrà luogo l'ennesimo intrigo di Cristobal Garrigues che deciderà di liberarsi da Eulalia una volta per tutte. Forte del nuovo governo instaurato a Madrid, il figlio illegittimo di Salvador Castro farà internare Eulalia in manicomio, segnando la fine della terribile donna. Sarà questa la sua definitiva uscita di scena?

PUNTATE SPAGNOLE: BEATRIZ BACIA AQUILINO

Se nelle puntate italiane de Il Segreto Beatriz e Matias stanno attraversando una frase di stallo caratterizzata più che altro dal senso di colpa del ragazzo, molte cose cambieranno in terra iberica. Il figlio di Alfonso ed Emilia pagherà a caro prezzo la sua sbandata con Marcela e sarà costretto a sposarla a causa di una gravidanza inattesa. Il matrimonio però non partirà con il piede giusto e Matias continuerà ad incontrare segretamente Beatriz, vivendo con lei anche i primi momenti di passione. In seguito ad un incedente nel quale Marcela e il bambino rischieranno di perdere la vita però tutto cambierà: Matias si renderà conto di avere commesso un grave errore e rifiuterà di rivedere la sua amata. La figlia di Hernando a sua volta sarà profondamente sconvolta e troverà in Aquilino la spalla su cui piangere. Il passo dal'amicizia all'amore però sarà più breve del dovuto e la coppia si scambierà il suo primo bacio appassionato.

