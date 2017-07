BATTLESHIP/ Su Italia 1 il film con Taylor Kitsch e Alexander Skarsgard (oggi, 18 luglio 2017)

Batleship

IL CAST DEL FILM DIRETTO DA PETER BERG

Batleship, il film in onda su Italia 1 oggi in prima serata alle 21.15. Una pellicola di genere fantascienza e avventura che è stata realizzata in America nel 2012 ed è stata affidata alla regia di Peter Berg mentre nel cast sono presenti Taylor Kitsch, Alexander Skarsgard, Rihanna, Liam Neeson e Brooklyn Decker. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DI BATTLESHIP, UN FILM DI FANTASCIENZA CON PROTAGONISTI GLI ALIENI DEL PIANETA G -

Il film è ambientato nel 2005 quando la Nasa sta per approvare un importante ed ambizioso progetto con il quale si cerca di stabilire una sorta di contatto con il Pianeta G, ed ossia il solo pianeta più vicino alla Terra che è capace di ospitare in qualche modo gli esseri umani. Si presuppone inoltre che su questo pianeta G potrebbe abitare una razza molto intelligente che potrebbe anche creare problemi alla popolazione della Terra. Sono ora trascorsi ben sette anni, è il 2012 quando si scopre che proprio questa razza aliena che vive sul Pianeta G è riuscita ad arrivare sulla Terra con una flotta con l’obiettivo di esplorare la Terra e scoprire eventuali forme di vite.

L’obiettivo principale però di questa razza aliena davvero molto intelligente è di operare una sorta di invasione gettando le basi per una propagazione della loro razza. Durante l’atterraggio però il sistema di comunicazione della flotta aliena è fortemente danneggiato a causa di un violento e forte urto con un satellite. Questo spinge gli alieni a provare a cercare una soluzione per poter comunicare con il resto della loro flotta. Decidono allora di usare proprio il centro di comando del Progetto partito nel 2005, il Progetto Beacon che è situato nelle Hawai. Sono però ben consapevoli che gli umani tenteranno di impedire in tutti i modi questo loro piano e così decidono di innalzare una sorta di campo magnetico molto potente attorno alle isole mettendo a difesa alcune navi da guerra molto pericolose e agguerrite.

Ma proprio in quei momenti si sta tenendo al largo delle Hawai, la consueta e spettacolare esercitazione annuale che coinvolge ben venti navi della marina militare. Tuttavia quando viene innalzata questa barriera solo tre flotte rimangono all’interno. Sarà a questo punto loro il compito di difendere il mondo dalla minaccia aliena. In particolar modo il comandante Alex Hopper (Tylor Kitsch) e la sua squadra di marines a bordo della Uss John Paul Jones dovrà tentare il tutto per tutto per evitare l’avanzata di questa razza aliena che sembra essere dotata di una tecnologia ancora sconosciuta alla razza umana.

