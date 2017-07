BIANCA ATZEI/ Il suo amore ha aiutato Max Biaggi (Wind Summer Festival 2017)

Bianca Atzei, Wind Summer Festival 2017

LA CANTANTE A PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBIRA' CON "ABBRACCIAMI PERDONAMI GLI SBAGLI”

Bianca Atzei è tra gli artisti che questa sera potremmo ascoltare nel corso della puntata dei Wind Summer Festival, trasmessa su Canale 5 per la conduzione di Alessia Marcuzzi. Un evento registrato nella splendida piazza del Popolo di Roma e che ha visto l’attuale compagna di Max Biaggi esibirsi in uno dei suoi ultimi pezzi: Abbracciami perdonami gli sbagli. Tra l’altro la cantante milanese ha voluto condividere le emozioni di questo appuntamento, il primo di un certo spessore dopo l’incidente occorso al proprio amato compagno, con il proprio pubblico e con quanti quotidianamente la seguono sui social network.

In particolare nella giornata del 24 giugno (giorno della registrazione della puntata), la Atzei ha pubblicato un bellissimo post su Instagram con il quale ha annunciato il pezzo che avrebbe cantato ed inoltre ha mostrato una sua foto durante le ultime prove del pomeriggio sotto un sole cocente. Nel post si legge: “Prove fatte! Vi aspetto stasera a #Roma al #WindSummerFestival per cantare #AbbracciamiPerdonamiGliSbagli (Un grazie speciale a #Marras)?”. Clicca qui per vedere la foto.

BIANCA ATZEI, CHE SPAVENTO L'INCIDENTE DEL SUO MAX (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) –

Per la cantante nata a Milano nel 1987, Bianca Atzei, questo 2017 ha regalato tantissime soddisfazioni sotto il profilo professionale partendo dall’ottima performance offerta durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Proprio durante quelle serate è apparso evidente a tutto il popolo italiano del grande amore che lega la Atzei a Max Biaggi. Lei lo ha sempre cercato con lo sguardo dal palco dell’Ariston mentre lui non si è perso un solo minuto dello show musicale dalla platea.

Insomma è vero amore. Un amore che è stato fondamentale per la ripresa del campione italiano di motociclismo nella complessa fase di guarigione dopo un brutto incidente occorso in moto. Bianca gli è stata sempre vicino, facendogli sentire tutto il calore del suo amore. A tal proposito in occasione del 46esimo compleanno di Max festeggiato in ospedale, la Atzei ha emozionato tutti sui social con una commovente dedica: “Hai vinto la sfida più importante... la tua vita! Buon compleanno amore mio e grazie per avermi fatto capire che l'amore non è sempre uguale e può essere un dono meraviglioso che ricevi. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te. I Love you”.

