BRIGA/ Un artista che fa dello scrivere il proprio status (Wind Summer Festival 2017)

Briga al Wind Summer Festival 2017

IL CANTANTE A PIAZZA DEL POPOLO: PROTAGONISTA CON “NEL MALE E NEL BERE”

– Il rapper romano Mattia Belelgrandi meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte Briga, questa sera è protagonista della prima serata di Canale 5 nell’ambito dello show musicale del Wind Summer Festival presentato da Alessia Marcuzzi. Un evento che si è tenuto a Piazza del popolo lo scorso 24 giugno e durante il quale Briga ha letteralmente mandato in visibilio il proprio pubblico esibendosi nel singolo Nel male e nel bere. Un pezzo del quale l’artista romano, aveva lanciato il relativo video soltanto pochi giorni prima, prodotto da Takagi e Ketra. Briga nel raccontarlo ha sottolineato : “Un ritratto estivo della libertà e della spensieratezza spesso ricercate nel fondo di un bicchiere, che è un’anfora di sogni proibiti e di desideri nascosti. Seducente come un tramonto sul mare”. Insomma, non resta che gustarci la sua performance su Canale 5.

BRIGA, NON SOLO MUSICA PER L’ARTISTA ROMANO (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

Briga è diventato famoso come rapper di talento durante un’edizione di Amici di Maria De Filippi. In realtà l’artista romano sta dimostrando di essere molto abile anche e soprattutto nella scrittura che si tratti di brani musicali o romanzi. Infatti, in queste settimane ha pubblicato il suo secondo libro intitolato Novocaina – Una storia d’amore e di autocombustione edito da Rai Eri e Ninho de Rua. Un libro scritto con l’amico e scrittore Andrea Passeri e sul quale ha dichiarato: “Abbiamo provato a cambiare ambientazione, ma non ci riusciamo. La nostra vita è qui. Andrea è innanzitutto un amico. Ci conosciamo bene e abbiamo gli stessi occhi. Gli ho offerto l'opportunità di mettere il suo nome su progetti importanti. Il titolo? Ho usato novocaina perché diazepam l'avevo già scritta. Mi sento più libero rispetto alla musica, in cui sono vincolato dalle strutture metriche e dal ritmo. Ma preferisco comunque scrivere canzoni. La musica per me è tutto e niente viene prima”.

