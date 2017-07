Beautiful, anticipazioni americane e italiane: la grande sorpresa di Natale

Beautiful

LA PIACEVOLE SORPRESA A ERIC

Il Natale sarà grande protagonista della puntata di Beautiful di oggi caratterizzata dai diversi modi dei membri delle famiglia Forrester e Spencer di trascorrere questa felice giornata: Liam organizzerà per Steffy una caccia al tesoro nelle varie stanze della casa sulla scogliera, nella quale la fidanzata dovrà cercare i suoi regali. E per farlo indosserà il tradizionale pigiama natalizio. Bill raggiungerà Katie nella sua nuova casa e passerà del tempo con l'ex moglie e il figlio Will, dimostrando di volere insegnare al piccolo come si guida un'azienda di grande successo. Il più triste in questa circostanza sarà Eric, deluso dal rifiuto dei suoi familiari. Per questo proverà a chiamare figli e nipoti, chiedendo di raggiungerlo a villa Forrester per i tradizionali canti. Sulle prime otterrà un netto rifiuto da parte di tutti (che non vorranno avere a che fare con Quinn) ma in breve tempo il sentimento del Natale avrà il sopravvento. A sorpresa, i Forrester si presenteranno alla mansion e Eric si recherà al pianoforte per intonare le solite canzoni. Tutto si concluderà nel migliore dei modi ma quanto durerà questo lieto fine?

PUNTATE AMERICANE: CAROLINE METTE LE COSE IN CHIARO CON SALLY

In una settimana di Beautiful caratterizzata ampiamente dallo sparo di Steffy ai danni di Sheila Carter e dalla rottura tra Eric e Quinn, continuerà ad esserci ampio spazio per le conseguenze del ritorno di Caroline a Los Angeles. La Spencer non ha fatto mistero delle sue vere intenzioni, chiedendo proprio alla sua neo-cugina di schierarsi dalla sua parte per separare Thomas e Sally. Non solo: dopo avere ottenuto l'approvazione di Steffy, la madre di Douglas proporrà anche a Bill di aiutarla, potendo così ottenere la sua tanto desiderata torre Spencer sulle ceneri della Spectra Fashions. E se da un lato il magnate accetterà senza esitazione, dall'altro sarà la stessa Caroline a mettere in chiaro le cose con la sua rivale in amore. Le farà capire come lei e Thomas siano destinati a tornare insieme per formare una famiglia felice con Douglas. Sarà questo il motivo che spingerà Sally a fare un passo indietro nella sua relazione con il fidanzato? Una crisi tra loro, lascerà campo libero a Wyatt?

