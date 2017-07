CLAUDIO SANTAMARIA FIDANZATO/ L'annuncio arriva dalla sua nuova compagna Francesca Barra (oggi, 18 luglio)

Claudio Santamaria

CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA FIDANZATI

Claudio Santamaria e Francesca Barra fanno coppia fissa e non si nascondono più. Dopo essere stati avvistati insieme in occasioni più o meno mondane, l'attore e la giornalista hanno deciso di chiarire ufficialmente la situazione, mettendo a tacere molte delle voci che si sono diffuse sul web e in alcune riviste di gossip. In esse qualcuno ha avuto da ridire sul fatto che la Barra, sposata con Marcello Molfino dal quale ha avuto tre figli, frequentasse pubblicamente un altro uomo.

Per evitare nuovi rumor, lei stessa è intervenuta su Facebook annunciando: "L'ultima cosa al mondo che vorrei è giustificarmi con persone estranee su scelte così intime". Ha poi precisato le novità nella sua famiglia allargata: "Ma per tutelare la mia famiglia anche per avvenimenti che avrete letto o ascoltato, confermo che io e Marcello Molfino abbiamo deciso di restare una famiglia, ma in una forma differente. Siamo individui indipendenti e liberi. Pur mantenendo un affetto infinito, un legame solido e sincero". La giornalista ha riservato un chiarimento anche a Dagospia con una lettera aperta dove ha contestato la definizione di donna 'poliamorosa'. Al sito ha infatti scritto: "Mi preme contestare la definizione con cui mi descrivete sul vostro sito: poliamorosa. Le uniche persone che amo contemporaneamente sono i miei tre figli. Per il resto sono monogama e sono stata chiara e limpida con la mia famiglia" ha spiegato. "Sono semplicemente uscita ad una festa pubblica con Claudio Santamaria proprio perché non dobbiamo nasconderci."

