DELITTO AI CARAIBI/ Su Rete 4 il film con Olivier Marchal (oggi, 18 luglio 2017)

Delitto ai Caraibi

Delitto ai Caraibi, il film in onda su Rete 4 oggi alle ore 21.15. Una pellicola di genere giallo dal titolo originale Meurtres en Martinique che è stata realizzata direttamente per il passaggio in tv ed è stata prodotta in Francia nell’anno 2016 con la regia curata da Philippe Niang il quale si è anche occupato della stesura del soggetto assieme a Alain Agat e Franck Thilliez. Nel cast sono presenti tra gli altri Olivier Marchal, Sara Martins, France Zobda e Philippe Lavil. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM "DELITTO AI CARAIBI"

La protagonista di questa pellicola è una giovane poliziotta di Parigi. Il suo nome è Lena Valrose, la poliziotta è molto esperta e spesso si occupa di casi molto particolari. Come in questa occasione in cui appunto viene richiesta la sua presenza a Martinica, isola delle Antille per un caso che vede una giovane donna trovata assassinata in cima al monte Pelee. A Martinica, Lena deve anche tenere uno stage presso il dipartimento della polizia locale, ma ora la priorità è del caso. Infatti immediatamente al suo arrivo il comandante della polizia locale, Paul Ventura la va a recuperare all’aeroporto per poi portarla sul luogo del ritrovamento del cadavere.

Inoltre, Lena conosce anche Bredas, commissario donna della polizia, che come lei ha origini nella splendida isola delle Antille, a causa però di un disastroso incendio che ha visto recarsi sul posto quasi tutti gli agenti il suo stage viene annullato, Lena a questo punto vorrebbe immediatamente far ritorno a Parigi, ma poi pensa di sfruttare questa occasione per venire a conoscenza di alcune informazioni legate al suo passato.

Nello specifico Lena vuole conoscere suo padre, che non ha avuto mai modo di vedere in quanto sua madre appena rimasta incinta è fuggita da Martinica con direzione Parigi. Tuttavia, le indagini sul caso continuano e si scopre che la vittima è una ragazza di nome Celine Rosier che era scomparsa circa un anno prima ed aveva un passato fatto di concorsi di bellezza, nonché era una forte sostenitrice dell’ecologia. Lena studiando bene ogni traccia e ogni dettaglio del caso pensa che il principale sospettato possa essere Theo, un uomo alquanto bizzarro ed eccentrico che vive nei boschi ed ha alcune proprie credenze mistiche che sono in qualche modo legate all’isola. Tuttavia con grande stupore di Lena, Theo viene trovato morto. Deve a questo punto ricominciare daccapo per trovare il colpevole di questo atroce assassinio.

