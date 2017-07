Enrico Papi/ Ultima volta a Mediaset per il conduttore? (Wind Summer Festival)

Enrico Papi

ENRICO PAPI SUL PALCO DEL WIND SUMMER FESTIVAL DOPO IL SUCCESSO DI SARABANDA

Enrico Papi e la sua Mooseca saranno tra i protagonisti della puntata di stasera, martedì 18 Luglio 2017, dei Wind Summer Festival. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi, Nicolo De Vitiis e Daniele Battaglia, ospiterà anche il noto conduttore di casa Mediaset per la prima volta al Wind Summer Festival. Per molti sembra proprio che questa sia l'ultima volta sulle reti Mediaset visto che il conduttore ha già firmato per il trasferimento su TV8 per nuovi programmi e progetti.

BIOGRAFIA

Enrico Papi, noto conduttore televisivo romano, ha nel suo curriculum un'ampia gamma di programmi presentati: il più celebre è, probabilmente, Sarabanda: a partire dal 1997 fino agli anni del 2003, Sarabanda è stato forse uno dei pochi programmi in grado di rivaleggiare con Striscia la Notizia, in termine di ascolti. A partire da quest'anno Sarabanda è tornato in televisione con una nuova veste, i campioni big del passato si sfideranno contro altri nuovi sfidanti e presentato, ovviamente, dallo stesso Enrico Papi. Tuttavia, Enrico Papi ha avuto alle spalle diverse esperienze prima di Sarabanda: proviene da una famiglia benestante, il cui padre è stato un commerciante d'auto mentra la madre possedeva un terreno. Sin dalla tenera età ha sviluppato una passione per il teatro, il canto e la musica, soprattutto il pianoforte; saranno i tre punti fondamentali che lo porteranno sulla via della conduzione televisiva.

DAL CABARET ALLA MUSICA

Enrico Papi in realtà ha esordito come cabarettista di intrattenimento dei concerti di grandi artisti come Fiorella Mannoia e Nino D'Angelo, è stato proprio questo che lo ha portato sui palinsesti Rai inizialmente, grazie a Magalli che lo ha portato nel suo programma Fantastico Bis. Sempre per la Rai ha condotto, negli anni Novanta, Uno Mattina ( programma per il quale ha curato diverse rubriche settimanali), per poi approdare ne La Banda dello Zecchino, celebre programma per bambini. Come se non bastasse, Enrico Papi ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di inviato addetto alle interviste per il backstage, riscoprendo così un diletto per il gossip. Approda sulle reti Mediaset grazie a Sarabanda, ma Enrico Papi è molto conosciuto anche per essere uno dei più grandi paparazzi del mondo televisivo: ha avuto anche diverse liti con personaggi come Paolo Bonolis e Beppe Grillo a causa di questo. Al suo nome sono legati anche diversi programmi come La Pupa e il Secchione, Matricole e Meteore e Gira la Ruota.

© Riproduzione Riservata.