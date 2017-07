FRANCESCO GABBANI / Tra le granite e le granate è il tormentone di quest’anno? (Wind Summer Festival 2017)

Francesco Gabbani con "tra le granite e le granate" a Wind summer festival

DI NUOVO IN CIMA ALLE CLASSIFICHE

Uno dei protagonisti di questa estate musicale del 2017, Francesco Gabbani, sarà presente sul palco del Wind Summer Festival. Per Gabbani il 2017 rappresenta senz'altro l'anno della svolta musicale, l’ultimo singolo “Tra le granite e le granate” è entrato di prepotenza nelle radio italiane contagiando tutto il pubblico, merito di una melodia accattivante. Gabbani, oltretutto, sul palco è un vero vulcano di energia, in grado di trascinare il pubblico, coinvolgendolo, già dalla prima parola del ritornello: “estate…”.Il successo del cantante toscano affonda le radici all'anno precedente, quando riuscì a vincere la sezione giovani del Festival di Sanremo con il brano Amen, che divenne poi un grandissimo successo in ambito radiofonico. Da lì si comprese la capacità di Gabbani di riuscire a realizzare canzoni estremamente orecchiabili ma dal testo al tempo stesso complesso e ricco di significati. E' stata questa la genesi che l'ha portato, un anno dopo sempre sul palco dell'Ariston al Festival della Canzone Italiana, ma stavolta nella categoria dei Big, a realizzare quello che si può dire al momento essere stato il successo italiano dell'anno, “Occidentali's Karma”, che ha battuto un'artista del calibro di Fiorella Mannoia al momento della proclamazione della canzone vincitrice a Sanremo. Tra rimandi alla filosofia occidentale e orientale, arguti giochi di parole e la trovata della scimmia che balla al suo fianco durante le esibizioni del brano è entrata nel cuore di tutti gli italiani, e Francesco Gabbani è diventato probabilmente l'artista italiano più trasmesso nelle radio in questo 2017.

FRANCESCO GABBANI, DOPO SANREMO LA DELUSIONE ALL’EUROVISION 2017

Il successo del singolo “Occidentali's Karma” ha portato anche Francesco Gabbani a partecipare all'Eurovision Festival a Kiev, l'appuntamento che vede tutti i rappresentanti della musica di tutta Europa confrontarsi sullo stesso palco. Gabbani era tra i favoritissimi, ma nonostante il brano abbia riscosso un grande successo anche in campo internazionale, la vittoria è andata ad appannaggio del rappresentante portoghese, lasciando di nuovo l'Italia senza vittoria in una competizione che pare stregata per il nostro paese.L'Eurovision è stato però un ulteriore passo in avanti nella carriera di Gabbani, che ha lanciato poi il suo album di inediti, “Magellano”, che ha riscosso anche nella classifica dei dischi italiana un'ottima accoglienza. Da “Magellano” per questa estate 2017 è stato estratto il singolo “Tra le granite e le granate”, sempre nel puro stile di Gabbani, che a sua volta si sta imponendo fra i tormentoni estivi di questa stagione. Ma ciò che stupisce maggiormente è la longevità che “Occidentali's Karma” sta avendo, sempre in primo piano nei download digitali e trasmesso senza sosta tra le radio, parallelamente la nuovo singolo che come sempre strizza l'occhio ai tormentoni estivi con lo stile irriverente e sarcastico di Gabbani. L'artista toscano rappresenta senz'altro una ventata di aria fresca nel panorama musicale italiano molto spesso allergico alle venature più pop, e che spesso considera solo da una parte i cantautori cosiddetti impegnati, dall'altra artisti che fanno della dimensione live, magari accompagnati da vere e proprie superband, il loro habitat naturale. Francesco Gabbani con i suoi singoli non ha avuto paura di strizzare l'occhio ad atmosfere solo apparentemente meno impegnate, pur realizzando testi molto complessi, e mostrando sempre un’eccellente attitudine verso l'elettronica: al Wind Summer Festival sarà uno dei nomi di punta.

© Riproduzione Riservata.