Fred De Palma/ Con HangLover pronto a fare furore (Wind Music Festival)

Fred De Palma al Wind Summer Festival

CONQUISTERA' IL TITOLO DI CANZONE DELL'ESTATE?

Tutto è pronto per una nuova puntata del Wind Summer Festival e di una carrellata di ospiti capitanati da Alessia Marcuzzi e i suoi "valletti" Daniele Battaglia e Nicola De Vitiis. Tra i tanti artisti che prenderanno parte a questa terza puntata del programma ci sarà anche Fred De Palma, noto rapper italiano, di fama pari a quella dei colleghi J-Ax e Fedez. Nei giorni scorsi il rapper è stato impegnato con The Color Run insieme ad altri artisti e Radio 105, e questa sera cercherà di far ballare il pubblico presente a Piazza del Popolo, molto probabilmente con la sua Adios.

BIOGRAFIA DI FRED DE PALMA

Sin dalla tenera età il giovane rapper è appassionato di musica, ma è solo dal 2007 che inizia la sua carriera: Fred De Palma ha iniziato esibendosi nei contest di freestyle tra Milano e Torino, grazie a diverse conoscenze personali illustri nel mondo della musica. Ed è proprio grazie ad alcuni di questi contest che viene notato da Dirty C., con il quale successivamente formerà una band tutta sua: i Royal Rhymes . L'esperienza con i Royal Rhymes gli permette di mettere in campo le proprie abilità, di conoscere ed imparare sempre di più. La carriera con i Royal Rhimes ha portato a Fred de Palma tanta notorietà e successo, pur continuando a partecipare a diversi contest di freestyle. Già dal 2010 i Royal Rhimes stipulano un contratto con la Trumen Records, e tra gli album di spicco citiamo proprio Royal Rhimes, un album omonimo.

Ben presto, però, Fred De Palma decide di intraprendere una nuova attività da solista, cercando di esplorare se stesso e di superare i propri limiti. È proprio in questo periodo che il rapper torinese lavora al fianco di Moreno e di Marrakesh, il suo primo album è intitolato F.D.P., dal quale è stato realizzato il videoclip della traccia inedita Passa il Microfono. A partire dal 2015 ha stipulato un contratto con la casa discografica Warner Bros Italia, con la quale ha potuto pubblicare un altro dei suoi album intitolato BoyFred e HangLover, il suo ultimissimo album uscito nel Maggio di quest'anno. Non perdetevi l'appuntamento con Wind Summer Festival di stasera!

© Riproduzione Riservata.