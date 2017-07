GARY DOURDAN/ Da C.S.I a alla musica con “The end” (Wind summer festival)

Gary Dourdan con The End al Wind Summer festival

LA NUOVA VITA DA CANTAUTORE

Gary Dourdan salirà sul palco del Wind Summer Festival questa sera nelle inedite vesti di musicista. L’attore americano, infatti, svestiti i panni dell’agente Warrick Brown in C.S.I. si è ripresentato ai fan come cantautore, mietendo un successo inatteso ma non immeritato dal momento che il suo album “Mother Tongue” contiene davvero brani notevoli, come il singolo che sta scalando le classifiche nelle ultime settimane “The End”. Voce graffiante che accompagna una musica che unisce le radici hip-hop e soul al rock, Gary Dourdan sta stupendo il pubblico, ma non è certo il primo attore a sapersi cimentare brillantemente non solo con la recitazione ma anche con la musica, come lui anche Robert Downey jr, Johnny Depp e Russell Crowe. Pare che dopo una lunga carriera tra cinema, serie tv e musica, l'attore adesso stia per diventare nuovamente papà alla veneranda età di 50 anni: tuttavia i tabloid americani non hanno ancora ufficializzato l'evento. Come se non bastasse, la nota rivista Glam'Mag ha dichiarato che Gary Dourdan è l'attore più sexy del mondo.

GARY DOURDAN: CINEMA, SERIE TV E I PROBLEMI DI DROGA

Gary Dourdan è un attore e musicista statunitense (è nato a Philadelphia nel 1966), è sicuramente noto per la sua interpretazione nel celeberrimo crime C.S.I Scene del Crimine, dove interpreta l'agente Warrick Brown per ben otto stagioni. Il noto attore proviene da una famiglia borghese, in quanto la madre è una stilista mentre il padre lavora come agente di numerosi musicisti dei più svariati generi, dal jazz al soul. È proprio per questo motivo che Gary Dourdan sviluppa sin dalla tenera età la passione per la musica. Grazie al suo fascino, il suo carisma e la sua avvenenza, Gary ha lavorato anche come modello. C.S.I non è stata la sola serie a cui ha lavorato, anche se probabilmente è stata la serie tv che lo ha portato al successo: l'attora è stato guest star per diversi episodi nella serie musicale Glee, mentre attualmente lavora per una serie intitolata Being Mary Jane, ancora inedita in Italia. Per quanto riguarda la sua carriera al cinema, al suo nome sono legati titoli come Perfect Stranger, insieme a Halle Berry e Bruce Willis; per non parlare di Alien- La Clonazione e Weekend con il Morto 2. L’attore purtroppo ha avuto anche diversi guai con la giustizia, principalmente dovuto alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

