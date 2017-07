GIGI D’ALESSIO / Il cantante: “In tv solo con uno spettacolo mio” (Techetechetè 2017)

Gigi D’Alessio a Wind Summer Festival 2017

Il cantante napoletano Gigi D’Alessio è tra i protagonisti di questo nuovo appuntamento con la trasmissione di Rai 1, Techetechetè. In onda immagini con protagonista l’attuale conduttore di Made in Sud, relative a brani proposti al pubblico in occasioni d’eccezione come il Festival di Sanremo ma non solo. In attesa di rivederlo in tv, in questo periodo Gigi D’Alessio è tornato protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo intitolato Benvenuto amore. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, Gigi D’Alessio ha parlato anche di questo nuovo pezzo sottolineando: “Benvenuto amore è un pezzo pop e per me la musica è una sola non ha vesti e connotazioni. Se togliamo l'arrangiamento è sempre una melodia. In questo nuovo pezzo c'è stata la voglia di usare suoni che tutto sommato sono anche retrò. Mi definisco un cantautore italiano con la fortuna di essere nato a Napoli”.

Nell’intervista a Il Mattino, Gigi D’Alessio ha anche parlato della sua avventura alla conduzione del programma comico di Rai 1, Made in Sud, e dei propri progetti futuri smentendo la notizia di aver già trovato l’accordo per un varietà in onda nella prima serata di Rai 1. Il cantante napoletano nello specifico ha dichiarato: “A Made in Sud sono arrivato con un progetto che era quello del varietà nelle intenzioni della Rai ma poi ho dovuto fare molti passi indietro per non snaturare un programma incentrato sui comici che fanno prove snervanti per tre minuti sul palco, ho preferito fare un passo indietro e lasciare spazio agli altri perché l'intruso ero io. Sono stato chiamato dalla Rai perché dovevo fare il conduttore ma io non sono un conduttore. Non ho tolto lavoro a nessuno a chi non c'era (Gigi e Ross, ndr) anzi sono stato chiamato proprio perché qualcuno è andato via. Nuovo varietà su Rai 1? No una notizia falsa. Non c'è nulla al momento. Se torno in tv torno in uno spettacolo mio”.

