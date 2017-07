GIUSY FERRERI/ "Mia figlia si chiamerà Beatrice" (Wind Summer Festival 2017)

Giusy Ferreri al Wind Summer Festival 2017

LA CANTANTE A PIAZZA DEL POPOLO: ULTIMA ESIBIZIONE PRIMA DEL PARTO

Giusy Ferreri sarà questa sera tra i grandi protagonisti della serata finale dei Wind Summer Festival trasmessi su Canale 5 per la conduzione di Alessia Marcuzzi. Un appuntamento andato in scena a Piazza del Popolo lo scorso 24 giugno nel corso del quale la Ferreri ha messo in bella mostra la sua dolce rotondità. Infatti, la cantante esibendosi nel suo ultimo singolo Partiti adesso, ha mostrato una pancia segnale inequivocabile di come la nascita della sua prima figlia si stia avvicinando. A margine di questo appuntamento la Ferreri ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nel corso della quale ha annunciato un temporaneo ritiro dalle scene: “Questo contesto mi sembrava perfetto per promuovere Partiti adesso, una canzone per le vacanze, che parla di viaggio. Poi mi dedicherò esclusivamente alla gravidanza. Alla musica penserò dopo. Il nome di mia figlia? Si chiamerà Beatrice. Mi piaceva l’idea che il nome esprimesse gioia e beatitudine. Come dicono i latini: anche il nome può essere un segno del destino”.

GIUSY FERRERI: SPERO DI AVERE UN PARTO SEMPLICE E VELOCE COME QUELLO DI MIA MAMMA (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

Nel backstage dei Wind Summer Festival, Giusy Ferreri ha rilasciato a Vanity Fair una lunga intervita nel corso della quale ha ovviamente parlato della nascita della propria figlia facendo presente come la data prevista per il parto è il 28 settembre. Nello specifico la cantante ha evidenziato: “Sono sempre stata una persona coraggiosa. Molte donne dicono che il parto sia un’esperienza traumatica. Vedremo! Mia mamma quando aspettava me ha avuto un parto semplice e veloce, non ha fatto nemmeno in tempo ad arrivare in sala parto, ma ero la seconda figlia. Comunque un’altra cosa che dicono tutte le mamme è che qualsiasi cosa accada te la dimentichi appena prendi in braccio tuo figlio. Accadrà così anche a me”.

© Riproduzione Riservata.