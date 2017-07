Giorgia/ Dall'Arena di Verona a Piazza del Popolo per un'estate al top (Wind Summer Festival)

Giorgia, Wind Summer Festival

GIORGIA SUL PALCO DEL WIND SUMMER FESTIVAL 2017

La sua è una delle voci regine della scena musicale italiana da oltre vent'anni, ma Giorgia non ha nessuna intenzione di abdicare e anche in questa estate 2017 è tra gli artisti capaci di segnare con i suoi successi le vacanze degli italiani. D'obbligo la sua presenza sul palco del Wind Summer Festival, nella puntata che sarà trasmessa su Canale 5 martedì 18 luglio 2017.

ORONERO, UN SUCCESSO

Grazie alla sua straordinaria voce, Giorgia ha sempre saputo esaltarsi nella dimensione live, realizzando anche cover delle artiste soul e R'n'B più apprezzate a livello mondiale come Aretha Franklin. A metà del primo decennio degli anni Duemila la stessa Giorgia ha vissuto una svolta R'n'B con con l'album 'Ladra di vento', che l'ha un po' liberata dalla necessità di produrre a tutti i costi successi commerciali. Quindi, nel 2016 'Oronero' ha rappresentato l'ultima tappa di una carriera di incredibile successo, ma solo in ordine cronologico. I brani dell'album stanno spopolando anche in questa estate 2017 tanto da convincere l'organizzazione del Wind Summer Festival a premiare di fronte al pubblico dell'Arena di Verona quella che resta una delle artiste maggiormente dotate di talento della scena musicale in tutta Italia. E proprio i Wind Music Awards hanno voluto premiare Giorgia per i successi del suo ultimo album, Oronero, uscito nel 2016. Disco che ha ottenuto il riconoscimento del platino sia per l'album, sia per il singolo che dà il titolo all'album. Doppio disco di platino tra le mani di Giorgia e in più un riconoscimento, sempre sul palco dell'Arena di Verona, per il successo ottenuto dall'Oronero Tour, uno degli eventi live che hanno maggiormente catalizzato l'attenzione in Italia negli ultimi trecentosessantacinque giorni.

LA SUA FAVOLA MUSICALE

La carriera di Giorgia nei primi anni viene però segnata dalle critiche per la mancanza di un grande autore capace di dare uno spessore ad album che si rivelano comunque di straordinario successo commerciale, a partire da 'Mangio troppa cioccolata'. In molti però alla fine degli anni Novanta rimproverano a Giorgia di non avere veri e propri cavalli di battaglia in grado di esaltare la sua voce, che rappresenta probabilmente a livello tecnico il talento più splendente della sua generazione. La ricerca sarà lunga, ma nel corso della sua carriera Giorgia si affrancherà da queste problematiche, realizzando canzoni che diventeranno vere e proprie pietre miliari nella storia della musica italiana. Come ad esempio 'Di sole e d'azzurro, presentata di nuovo sul palco del Festival di Sanremo, o anche 'Gocce di Memoria', brano di enorme successo che fece da colonna sonora al fortunato film di Ferzan Ozpetek 'La finestra di fronte'. La storia di Giorgia resta una bellissima favola musicale, con i tre anni passati sul palco del Festival di Sanremo che hanno segnato la sua carriera. Nel 1994 l'esordio a Sanremo Giovani con il brano 'E poi', che non ottenne la vittoria ma un grande successo a livello commerciale e che svelò il talento di Giorgia al grande pubblico. Tanto che la cantante romana nel 1995 venne ammessa tra i Big del Festival della Canzone Italia, dove colse una strepitosa vittoria con 'Come saprei', diventando la prima artista in assoluto nella storia sanremese a vincere sia la competizione sia il premio della critica. Nel 1996 Giorgia si ripresenta a Sanremo ed ottiene di nuovo il podio con il brano 'Strano il mio destino'.



