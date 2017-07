Heather Parisi contro Niccolò Presta/ La parola passa agli avvocati: tutti i retroscena della faida

Heather Parisi

Heather Parisi e Niccolò Presta, scoppia la guerra. Il figlio del potente agente delle star Lucio ed Heather Parisi non se le mandano a dire. Se le vedranno in tribunale. Visto che la lite tra i due ora è in mano agli avvocati. Questa la ricostruzione del settimanale Oggi. A più di sei mesi dalla messa in onda del programma Rai Nemicamatissima, il 2 e il 3 dicembre 2016 su Rai 1, si scopre che Heather Parisi è diventata “nemica” non solo della collega di varietà Lorella Cuccarini ma anche della famiglia Presta. Inizialmente le due conduttrici hanno giocato su un presunto antagonismo nello show. Dopo che la Cuccarini si è guadagnata la scena mentre la Parisi sarebbe stata costretta a stare in disparte la rivalità immaginaria si è concretizzata.

TUTTA LA VERITA' SULLA GUERRA NATA TRA HEATHER PARISI E I PRESTA

A innescare la nuova polemica un post pubblicato dalla Parisi sul suo blog, dove spiega come Arcobaleno Tre avesse deciso di non mandare in onda il film Blind Maze: "È in corso una causa nella quale Arcobaleno Tre sembra più intenzionata a trovare cavilli per non onorare gli impegni, anche economici, contrattualmente e liberamente assunti, che promuovere efficacemente il film, nonostante vi sia tutto il tempo per farlo". Questa la replica di Niccolò Presta, figlio di Lucio e amministratore unico dell’agenzia: "Leggere provocazioni o dichiarazioni della signora Parisi su questioni che andrebbero trattate non in Rete ma in sedi opportune, lo trovo fuori luogo".

Inoltre Heather Parisi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di molti anni prima che la ritraeva in compagnia della mamma dello stesso Niccolò con la didascalia: "Mi aveva detto di non fidarmi". Altra polemica con la riposta piccata di Niccolò: "Parlo diretto a te Heather. Conosci gli errori che hai fatto perché sei una donna intelligente; non fare in modo che i toni si alzino perché avrei tanto da raccontare, tra le tante una cosa molto grave e sai a cosa mi riferisco; gli angeli esistono, per proteggere, non per essere strumentalizzati". Ora la palla passa agli avvocati.

