IN ONDA / Anticipazioni 18 luglio: torna su La7 il programma con Parenzo e Telese, info streaming e social

In Onda, anticipazioni

Il talk show di attualità e politica su La7, torna anche stasera, martedì 18 luglio 2017. In Onda, con David Parenzo e Luca Telese, a partire dalle prima serata regalerà al pubblico nuovi temi e casi da affrontare nel corso del nuovo appuntamento con il canale del gruppo Cairo. Il programma ha debuttato in televisione con la prima edizione del 2010 condotta da Luisella Costamagna e (sempre) Luca Telese. Successivamente, i conduttori nel corso delle varie edizioni, si sono avvicendati, guardando in onda anche Nicola Porro, Natascha Lusenti, Filippo Facci, Alessandra Sardoni, Salvo Sottile, Francesca Barra, Gianluigi Paragone e Tommaso Labate. In Onda, si ricorda anche per le due puntate speciali del 27 giugno 2010 e dell'11 settembre del 2011. La prima aveva trattato la Strage di Ustica mentre la seconda, si è occupata degli attentati dell'11 settembre del 2001. In Onda, anche oggi regalerà ai telespettatori nuovi approfondimenti di carattere giornalistico con ospiti e dibattiti. Negli ultimi tempi per esempio, si sono avvicendati nello studio del programma voliti noti del calibro di Piero Angela ed Emma Bonino che ha parlato del problema dei migranti in Italia.

IN ONDA, NUOVI TEMI E CASI AFFRONTATI NELLA PUNTATA DI STASERA

COME SEGUIRE IL PROGRAMMA DI LA7

Il programma di La7 oltre a trattare tematiche estremamente attuali, si muove in tempo reale anche sui social e sul web. In Onda può essere visionato in diretta streaming e replica consultando il sito ufficiale al seguente indirizzo: http://www.la7.it/in-onda.

