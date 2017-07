INGA LINDSTROM - SECOND CHANCE/ Su Canale 5 il film con Jordis Richter (oggi, 18 luglio 2017)

Inga Lindstrom - Second chance

IL CAST DEL FILM GIRATO IN GERMANIA NEL 2015

Inga lindstrom - second chance, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 18 luglio 2017 alle ore 16.30. L’amore ed i buoni sentimenti la fanno da padrone nel pomeriggio televisivo di Canale 5 con la pellicola che viene trasmessa di genere commedia sentimentale Second Chance. Ennesimo capitolo della saga televisiva di Inga Lindstrom. Il film è stato girato per la maggior parte in Germania nel corso dell’anno 2015 con la sapiente regia di Martin Gies mentre nel cast figurano tra gli altri Jordis Richter, Bert Tischendorf, Alexandra von Schwerin e Gotz Schubert. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DI "INGA LINDSTROM - SECOND CHANCE": SVEN SI RISVEGLIA MA NON E' QUELLO DI SEMPRE...

In questa pellicola viene narrata la storia di Julia e Sven, una bellissima coppia che vive con spietatezza la propria vita. I due sono sposati da un po’ di anni e sono molto felici e soddisfatti anche del loro lavoro. Entrambi infatti lavorano a Stoccolma in una falegnameria che hanno messo su insieme e fanno costantemente progetti sul loro futuro sia in ambito lavorativo che privato. Un giorno però un terribile incidente spezza la loro splendida vita. Sven ha infatti un grave e pericoloso incidente che lo fa finire in coma. Julia è sconvolta, ma per fortuna dopo un po’ di tempo Sven esce dal coma.

Tuttavia, non è lo Sven che Julia ha sposato, l’uomo infatti si risveglia con una forte amnesia che gli ha fatto perdere una parte della sua memoria e pur riuscendo a riconoscere Julia, non ha alcuna memoria degli ultimi anni e precisamente degli ultimi quattro anni della loro vita, quando cioè si sono innamorati e hanno deciso di sposarsi e poi di costruire insieme una falegnameria che diventasse come una seconda casa per loro. Julia quindi agli occhi di Sven è solo una semplice conoscente, non avendo più memoria ne degli ultimi anni vissuti insieme e ne tanto meno di questo loro amore così forte e travolgente.

Sven allora una volta dimesso decide di far ritorno nella casa dei suoi genitori, si tratta di una famiglia molto ricca. In particolare Sven sembra avere una propensione particolare per sua madre, la signora Marlene alla quale da ogni possibilità di decidere per la sua vita e di ciò che a questo punto sia meglio per lui. Proprio sua madre lo farà riavvicinare alla sua ex fidanzata, non raccontandogli in realtà nulla della sua vita con Julia nascondendogli alcuni importanti segreti. Julia, però, è troppo innamorata di Sven per rischiare di perderlo.

