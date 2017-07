J-AX e FEDEZ / Senza pagare ottiene il terzo disco di platino (Wind Summer Festival)

J-ax e Fedez questa sera al Wind Summer Festival

J-AX E FEDEZ LA COPPIA PIÙ ATTESA DELLA SERATA

Sono tra gli ospiti più attesi in assoluto al Wind Summer Festival J-Ax e Fedez saranno protagonisti sul palco della manifestazione dell'estate con la loro Senza pagare, hit che sta spopolando nell'airplay radiofonico e che rappresenta l'ennesimo singolo di successo del loro album Comunisti col Rolex. Il singolo, infatti, ha appena ottenuto il terzo disco di platino. Un'intuizione particolarmente felice, che ha visto nascere una commistione tra l'esperienza di uno dei padri fondatori del rap in Italia, con chi ne ha trasformato il gergo e modernizzato la forma. Criticati proprio perché tanto amati, J-Ax e Fedez negli ultimi anni sono riusciti a riscrivere le regole del mercato discografico, riuscendo a creare una propria casa di produzione, la Newtopia, che oltre ai loro lavori si occupa di produrre diversi giovani talenti di successo. Tra di essi, Fabio Rovazzi che a sua volta è stato il fenomeno virale dell'anno, con i suoi successi Andiamo a comandare, Tutto molto interessante ed ora Volare in collaborazione con Gianni Morandi, capaci di collezionare milioni di views su YouTube. J-Ax e Fedez non sono stati naturalmente da meno nel loro lavoro in coppia: Undici dischi di platino per 'Comunisti col Rolex', che può ben dire di essere stato un disco capace di spopolare a cavallo di due estati. L'anno scorso infatti il primo singolo che aveva anticipato di diversi mesi l'uscita dell'album, Vorrei ma non posto, era diventato il tormentone dell'estate. Sono poi seguiti altri pezzi che hanno letteralmente fatto il botto, anche grazie alle molte collaborazioni di prestigio che i due artisti sono riusciti a realizzare nell'album. 'Assenzio' ha visto la partecipazione del leader dei The Kolors, Stash, e di una delle giovani cantautrici del momento, Levante. In 'Piccole cose' è stata invece Alessandra Amoroso ad offrire la sua voce, mentre in 'Senza pagare' la partecipazione straordinaria è stata quella del rapper americano T-Pain, oltre a quella dei comici e attori Pio & Amedeo nella realizzazione del video.

L'IMPROBABILE COPPIA CONQUISTA RADIO E SOCIAL

J-Ax & Fedez spopolano letteralmente in questa estate 2017 non solo per la loro attività discografica, ma anche per la presenza sui social, dove sono sempre molto attivi. J-Ax soprattutto su Facebook, dove molti suoi video vengono condivisi da migliaia di persone al giorno, anche se ultimamente è salita alla ribalta soprattutto la polemica col suo ex socio degli Articolo 31, Dj Jad, che ha deciso di rinnovare il vecchio progetto senza interpellarlo o chiedergli permessi suoi diritti. Per Fedez invece i post più cliccati sono sempre quelli con la sua compagna e futura sposa Chiara Ferragni, forse la maggiore influencer italiana su Instagram ed esperta di moda e tendenze. Fedez è stato uno dei primi artisti italiani a intuire l'importanza dei social e a sfruttarli al meglio, ed ora in tour darà il massimo per promuovere 'Comunisti sul Rolex' prima di tuffarsi nella nuova avventura autunnale in TV, la quarta consecutiva come gudice di X Factor. Pur appartenendo di fatto a una generazione differente, J-Ax ha saputo rivelarsi il partner ideale a livello discografico, e il successo di Senza pagare riceverà ora anche la consacrazione del Wind Summer Festival, martedì 18 luglio su Canale 5 alle ore 21.10.

© Riproduzione Riservata.