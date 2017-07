JASMINE THOMPSON /Con “Old friends” dimostra che non è solo una ragazza da copertina (Wind Summer Festival)

Jasmine Thompson sarà al wind summer festival

JASMINE THOMPSON DAI VIDEO SU YOUTUBE A WONDERLAND

La giovane Jasmine Thompson, classe 2000, sarà tra i big questa sera sul palco del Wind Summer Festival. La cantante britannica è infatti in tour quest’estate con la sua “Old Friends“ tratta dal suo nuovo album Wonderland, che è uscito il 9 maggio di quest’anno. Jasmine Thompson è stata una delle protagoniste della prima serata di Battiti Live, quella del 16 luglio, che si è tenuta nella splendida cornice di Bari. Lo show musicale, poi, proseguirà anche con altre quattro tappe, Andria, Melfi, Taranto e Nardò. Nonostante la giovanissima età la Thompson sembra non avere alcuna difficoltà a muoversi con disinvoltura sul palco, anche di fronte a un pubblico davvero numeroso, ma come ha dichiarato lei stessa in una recente intervista, la passione per la musica è qualcosa di innato “la musica mi ha sempre fatto sentire bene e più la esploro più me ne innamoro”

LE COVER DI TAYLOR SWIFT E HARRY STYLES

Jasmine Ying Melania Thompson è il suo nome completo, è una cantante adolescente di genere pop, idolo delle teenagers di tutto il mondo. Di origini cinese ed inglese, la sua carriera inizia all'età di soli dodici anni: Jasmine è nota ai più per il suo canale Youtube, canale attraverso cui sin dal 2012 ha interpretato e pubblicato le sue cover dei più grandi cantanti del mondo pop. Sin da bambina è un'appassionata di musica e canto (nonché danza), ha studiato pianoforte e chitarra ed è nota per la sua estensione vocale, unica nel suo genere. Attualmente la postar vive a Londra, studia arti sceniche in una scuola di teatro. Tra le sue cover di successo citiamo Everithing Has Changed di Taylor Swift, di cui Jasmine è fan; Let her go di Passenger e La La La di Naughty Boy. Come se non bastasse, l'artista ha reinterpretato anche diverse cover di Rihanna, Ed Sheeran e Sia, per citare qualche esempio. È solo nel 2015 che inizia ufficialmente la sua carriera da cantante: infatti, nello stesso anno Jasmine firma un contratto con una famosa casa discografica, l'Atlantic Records.

