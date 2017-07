JESSICA ALBA INCINTA/ L'attrice e il marito Cash Warren in attesa del loro terzo figlio (oggi, 18 luglio)

Jessica Alba incinta

JESSICA ALBA DI NUOVO INCINTA

La famiglia di Jessica Alba e del marito Cash Warren si allarga di nuovo. L'attrice e il produttore diventeranno genitori per la terza volta, aggiungendo un nuovo membro alla loro famiglia già formata dalle figlie Honor Marie, di nove anni, e Haven Garner, di 6. L'ufficialità di tale notizia non è stata affidata a qualche rivista o a voci di corridoio, ma direttamente al profilo Instagram della star famosa per la sua partecipazione ai Fantastici 4. In esso, Jessica Alba ha pubblicato un video in compagnia delle due figlie che tengono un palloncino in mano a forma di nuomero. A lei è affidato il terzo palloncino che ha nascosto una mano sospetta sulla pancia.

Se ancora il video non bastasse per chiarire la situazione, è arrivato il suo commento più che esplicito della star: " @cash warren and I are officially going to be outnumbered #babyonboard #herewegoagain #blessed" ovvero "Cash Waren e io stiamo ufficialmente allargando la nostra famiglia". Centinaia di congratulazioni da parte dei fan hanno fatto seguito a tale annuncio, che ha confermato come Jessica Alba e il marito Cash Warren, conosciuto nel 2004 proprio sul set dei Fantastici 4 (nel quale era assistente del regista Tim Story) siano attualmente una delle coppie più unite di Hollywood. Clicca qui per vedere il video di questo splendido annuncio e leggere i commenti dei fan dell'attrice.

© Riproduzione Riservata.