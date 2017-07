Kate Middleton/ La battuta sul terzo figlio che stupisce William: "Forse dovremmo avere altri bambini"

Kate e William

NUOVO GOSSIP PER LA ROYAL FAMILY: LA BATTUTA SUL TERZO BEBÈ

Quando si parla di Royal Family ormai si sà, il gossip è sempre dietro l'angolo e anche questa volta è così. A ripionbare su tutti i tabloid è la bella Duchessa di Cambridge e una frase che ha creato in pochi istanti grande scalpore. Battuta clamorosa infatti quella di Kate Middleton. In visita presso il The Heart di Varsavia, un avveniristico incubatore di idee total digital, Kate e William sono stati omaggiati di due pupazzetti per neonati. La Duchessa ha ammiccato al marito, incoraggiandolo con queste parole: "Forse dovremmo fare altri bambini!". Lanciata dunque la bomba inaspettata, la faccia imbarazzata di William lascia comunque dubbi. La coppia successivamente si è fiondata alla festa in onore della Regina al Lazienki Park. Dove, tra 600 invitati, Kate avanzava superba con ai piedi le sue fidate pump. E un vestito avorio con sottili applicazioni black di Gosia Baczynska. La prima fashion designer polacca ad aver calcato le passerelle della Paris Fashion Week.

Con loro, naturalmente, i due figli George e Charlotte. Appena arrivati sul suolo polacco, George si è fatto notare. Il piccolo infatti non sembrava molto contento di essere lì. Annoiato e intimidito, ha fatto i capricci. Solo l’intervento del principe Wiliiam è riuscito a calmarlo. L'unica certezza è l desiderio di avere un terzo figlio mai nascosto da Kate Middleton. Che sia arrivato il momento giusto per realizzare questo desiderio? In effetti, Kate è apparsa a Wimbledon molto più serena che in passato. Vedremo cosa accadrà in futuro tra la bella coppia reale.

