L'ULTIMO IMPERATORE/ Su Cielo il film con Joan Chen (oggi, 18 luglio 2017)

L'ultimo imperatore

IL CAST DEL FILM DIRETTO DAL MAESTRO BERNARDO BERTOLUCCI

L'ultimo imoeratore, il film in onda su Cielo in prima serata alle ore 21.15. Una pellicola di genere storica e biografica dal titolo in lingua originale The Last Emperor. Si tratta di una pellicola del 1987 frutto di una coproduzione internazionale che ha visto l’Italia in prima fila tant’è che la regia è stata affidata ad un maestro assoluto come Bernardo Bertolucci, nel cast sono presenti Joan Chen, Peter O’Toole, Victor Wong, John Lone e Ying Ruocheng. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DE "L'ULTIMO IMPERATORE": LA STORIA DI PU-YI, MORTO DIMENTICATO

È il 1908 quando a Pechino l’imperatrice sapendo di essere molto anziana e prossima alla morte, si fa portare un bambino di tre anni, Pu-Yi (John Lone) sottraendolo a sua madre e facendo in modo che lui diventi il suo successore. Pu-Yi trascorre quindi la sua infanzia a Pechino, dove diventerà assoluto padrone di un vasto Impero. Pu-Yi infatti sarà l’ultimo imperatore della Cina, ultimo della dinastia Ching in quanto nel 1912 viene proclamata la Repubblica e Pu-Yi è ancora un fanciullo per questo rimarrà a Pechino come un simbolo di quello che era una volta il regno. Una volta divenuto adulto però Pu-Yi decide di andare via da Pechino per trasferirsi in un’altra città. Qui porta con se sia le sue due mogli, il suo istitutore Sir Reginald Johnston ed alcuni dei più fidati collaboratori.

Tuttavia l’imperatore che è stato un tempo prende il sopravvento, così decide di fare accordi con il Giappone. Il Giappone aveva invaso la Manciuria che era stata la terra natia di Pu-Yi e così l’imperatore sale anche sul trono di questa regione ma in realtà prende ordini da Tokio ed infatti fu ribattezzato re fantoccio. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, Pu-Yi finisce suo malgrado prigioniero dei sovietici, poi trascorre ben cinque anni in Siberia.

È il 1949 quando la Cina con a capo il rivoluzionario Mao chiese il suo rimpatrio perché criminale di guerra. Qui trascorre ben dieci anni in veri e propri campi di rieducazione politica, poi viene rilasciato. Finalmente è un uomo senza più colpe, da grande ed immenso imperatore, a re fantoccio ora può essere considerato un uomo comune che lavora come giardiniere all’interno dell’orto botanico di Pechino. Tuttavia però nel 1967 proprio nel pieno della rivoluzione culturale Pu-Yi muore nell’anonimato più assoluto.

