LAGUNA BLU/ Su Tv8 il film con Brooke Shields e Christopher Atkins (oggi, 18 luglio 2017)

Laguna blu

IL CAST DEL FILM CON BROOKE SHIELDS E RANDAL KLEISER

Laguna blu, il film in onda su Tv8 oggi alle ore 21.15. Una pellicola sentimentale del 1980 che è stata diretta da Randal Kleiser (Grease - Brillantina, Navigator, Zanna Bianca - Un piccolo grande lupo) ed interpretata da Brooke Shields (Pretty baby, Amore senza fine, La ragazza dello slum), Christopher Atkins (Film pirata, Nudi in paradiso, Shakma - La scimmia che uccide) e Leo McKern (Ladyhawke, Un uomo per tutte le stagioni, La figlia di Ryan). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ECCO LA TRAMA DEL FILM "LAGUNA BLU"

A seguito di un naufragio, i giovani cugini Emmeline (Brooke Shields) e Richard Lestrage (Christopher Atkins) si ritrovano soli ed abbandonati su un'isola deserta. Unico sopavvissuto, insieme a loro, il cuoco di bordo Paddy (Leo McKern). Quest'ultimo si occupa dei due bambini insegnando loro a vivere sull'isola. La regola più importante che assegna loro è di non andare mai, per nessun motivo, dall'altra parte dell'isola. I due cugini crescono, diventando prima dei ragazzini e quindi degli adolescenti.

A causa della morte di Paddy i due sono costretti a cavarsela completamente da soli e affrontare la vita quotidiana ma anche il passaggio verso la vita adulta. Emmeline e Richard cominciano infatti a provare un'attrazione reciproca crescente, che non sanno bene come esprimere. Fra i due nascono anche dei dissidi, perché Emmeline è più temeraria, tanto da spingersi nella parte proibita dell'isola, e si è adattata perfettamente alla vita selvaggia, mentre Richard vorrebbe solo tornare alla civiltà.

Quando Richard avvista una nave di passaggio la cucina gli impedisce di accendere un fuoco di segnalazione per attirare l'attenzione. Un giorno i due vanno a nuotare nudi attorno alla laguna dove vivono, e senza rendersene conto entrano nella zona proibita. Lì i due ragazzi hanno il loro primo rapporto sessuale, che accenderà una passione ancora maggiore fra i due ragazzi. Emmeline rimane ben presto incinta, ma i futuri genitori non sanno assolutamente come affrontare tale eventualità, tanto da credere che la ragazza stia semplicemente ingrassando perchè mangia troppo.

© Riproduzione Riservata.