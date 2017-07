LORD & MASTER / Anticipazioni 18 luglio: torna su Rai1 la serie televisiva olandese con il detective Bentinck

Lord & Master

Lord & Master (titolo originale: "Heer & Meester") è una serie televisiva olandese che in Italia ha debuttato sulla rete ammiraglia di Casa Rai lo scorso 4 luglio del 2017. La prima stagione della serie è composta da 10 episodi trasmessi nei Paesi Bassi nel 2014. Di che parla la trama? Valentine Rixtus Bentinck è un ricco investigatore privato che assiste con cadenza regolare il pubblico ministero nel risolvere i crimini. La serie TV, andrà in onda nella seconda serata con il suo terzo episodio dal titolo "Huize Boschrust", trasmesso in Olanda lo scorso 25 gennaio del 2014. La serie televisiva porta la firma di Daan Schuurmans e Willem Zijlstra e attualmente è in produzione della sua Patria dopo avere regalato agli estimatori la seconda stagione composta da dieci episodi.



Daan Schuurmans interpreta il ruolo del detective Bentinck. Un uomo fortemente avventuroso ma anche divertente che però nasconde un passato non esattamente spassoso. Tornerà a galla ciò che ha vissuto? Probabilmente. Ed intanto, la serie pare possedere molte somiglianze con la serie televisiva britannica "The Saint" interpretata da Roger Moore nel ruolo di Simon Templar (e più tardi con il remake statunitense nel film The Saint con Val Kilmer).



Il detective Bentinck conosce pochissimo del suo passato anche se sa di essere stato abbandonato in un collegio quando era molto piccolo ma le sue origini non sono del tutto chiare. Ciò che però lo lega alla sua famiglia sono la sua istruzione e la fede cattolica. La voglia di conoscere qualcosa del suo passato, sarà l'argomento centrale di tutta la prima stagione della serie, giunta stasera con la sua terza puntata. Per questa prima stagione inoltre, il ruolo del personaggio femminile è interpretato da Sytske van der Stella che veste i panni dell’ambiziosa procuratrice Suze Geleijnse. L'appuntamento con il nuovo episodio di Lord & Master è quindi rinnovato per la seconda serata di oggi, martedì 18 luglio, su Rai1.

