LOREDANA BERTÈ/ "Da ragazza ho subito un tentativo di violenza sessuale" (Techetechetè)

Loredana Bertè a Techetechetè

ANNUNCIATE LE PRIME DATE DEL TOUR ESTIVO DELLA CANTANTE

Loredana Bertè questa sera sarà grande protagonista della consueta puntata della trasmissione Techetechetè in onda su Rai 1. Sarà quindi possibile rivedere alcune delle sue eccezionali performance che hanno fatto la storia della musica come le canzoni Sei bellissima, E la luna bussò, In alto mare, Il mare d’inverno e tanti altre ancora. Intanto la Bertè ha da poco annunciato le prime tappe del suo “Amiche si Summer Tour”, frutto del suo ultimo e fortunato lavoro discografico Amici non ne ho..ma amiche si. In particolare il tour estivo prenderà il via il prossimo 22 luglio da Legnago in provincia di Verona per poi proseguire alla volta del teatro Salieri di Marsciano in provincia di Perugia e quindi il 1 agosto approdare a piazza della Vittoria a Francavilla a Mare in provincia di Chieti. Il tour proseguirà il 6 agosto a Taranto presso il Teatro Villa Peripato e quindi il 9 agosto a Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone.

LOREDANA BERTÈ: "DA RAGAZZA HA SUBITO UN TENTATIVO DI VIOLENZA SESSUALE" (TECHETECHETÈ)

Loredana Bertè durante una recente intervista rilasciata nel corso di una puntata della trasmissione Domenica Live, ha parlato di un tentativo di violenza sessuale subito quando era una ragazza. L’amata cantante italiana ha rivelato: “Ricordo che le mie amiche mi incoraggiavano ad avere la mia prima relazione. C’era un ragazzo che si comportava sempre in maniera gentile con me, mi corteggiava regalandomi mazzi di rose. Alla fine mi sono decisa ad uscire con lui. Mi portò in un appartamento fuori Torino ed appena dentro mi strappò i vestiti e mi picchiò, mi sono riuscita a divincolare e sono scappata in strada. Un tassista mi vide tutta insaguinata, mi accompagnò al pronto soccorso. Ho odiato le mie amiche. Non lo potevo neppure dire a mia madre, altrimenti mi avrebbe picchiata anche lei. Dopo, non ho voluto più vedere un uomo per tre/quattro anni”.

© Riproduzione Riservata.