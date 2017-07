MAHMOOD/ Pesos, suo nuovo singolo, alla conquista delle radio italiane (Wind Summer Festival)

Mahmood il suo singolo Pesos al Wind Summer Festival (foto di Luisa Carcavale)

MAHMOOD SUL PALCO DEGLI WIND SUMMER FESTIVAL

Sul palco del Wind Summer Festival, il prossimo martedì 18 luglio in prima serata su Canale 5, ci sarà spazio anche per Alessandro Mahmood. Il cantante italo egiziano ha appena fatto uscire il suo nuovo singolo, Pesos, che è arrivato in radio il 14 luglio. Il brano è nato dalla collaborazione del giovane artista con autori come Alessandro Raina e Davide Simonetta e corona il percorso di perfezionamento che ha intrapreso, con un viaggio in Europa. Ventiquattrenne italo-egiziano, Mahmood è stato una delle rivelazioni dell'ultimo festival di Sanremo con la sua canzone 'Dimentica', che ha regalato una nuova voce, fresca e inaspettata, in un quadro come quello musicale italiano che sta cercando un difficile ricambio generazionale. Il Festival della Canzone Italiana è stato un trampolino di la lancio importantissimp per Mahmood, che prima ancora di esibirsi nella città dei fiori si era fatta conoscere a buona parte del pubblico appassionato di musica italiana con la sua partecipazione ad 'Area Sanremo', che l'ha lanciato appunto verso il palco dell'Ariston. Voce calda e influenze R'n'B lo hanno messo in evidenza rispetto agli altri otto finalista a Sanremo, ma per i più attenti Mahmood non è stato una sorpresa assoluta.

Si tratta infatti di uno dei concorrenti dell'edizione 2012 di X Factor, quando fece parte della squadra degli under uomini capitanata da Simona Ventura, finendo però eliminato già in occasione della seconda puntata. Mahmood è diventato in breve tempo un'icona di stile, essendo un artista molto attento alle immagini, ma i suoi singoli accattivanti lo hanno portato ad essere particolarmente ascoltato in una scena musicale sempre a caccia di volti nuovi.

'Dimentica' ha rappresentato probabilmente una svolta nella carriera di Mahmood, che non ha voluto però caricare di eccessivi significati il testo del brano. In alcune recenti interviste, Mahmood ha spiegato di mettersi spesso a nudo caratterialmente, anche sui social, usando la carta dell'ironia, così come quando su Twitter, in occasione della Giornata Mondiale dell'Amicizia, ha twittato 'Io non ho amici', spiegando comunque poi successivamente che di amici ne ha anche troppi, ma che spesso ama provocare e rispondere con ironia alle convenzioni della società, senza voler però far trapelare troppo della sua vita privata, compresa la situazione sentimentale, anche se recentemente, sempre interpellato dalla stampa, Mahmood si è detto felicemente fidanzato, ma non ha aggiunto altri particolari riguardo la sua vita privata.

CON DIMENTICA A SANREMO 2017

Sin dalla più tenera età la vita di Alessandro Mahmood è stata comunque contraddistinta da un grande amore per la musica, coltivato tra provini e concorsi anche quando ha dovuto terminare il suo percorso di studi al liceo linguistico e quando ha comunque iniziato a lavorare come cameriere in diversi bar della sua città natale, Milano. Col tempo Mahmood si è anche appassionato di musica elettronica studiando diverse variazioni di stile, ma la musica alla fine l'ha portato verso un percorso più definito, mantenendolo sugli standard che l'hanno visto raccogliere un buon successo a Sanremo con 'Dimentica' ed ora in questa estate 2017 dove con 'Pesos' si sta distinguendo tra gli artisti più ascoltati. Sul palco del Wind Summer Festival ci sarà spazio anche per il talento di Mahmood, nel vortice di artisti che troverà spazio nella prima serata televisiva di Canale 5 di martedì 18 luglio 2017.

