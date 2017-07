MARIO VENUTI / Dopo “Caduto dalle stelle” è uscito il nuovo singolo (Wind Summer Festival)

Mario Venuti al Wind summer festival stasera

MARIO VENUTI IN VETTA ALLE CLASSIFICHE

L'estate è sicuramente il magic moment a livello artistico per Mario Venuti, cantautore siciliano che sarà ospite nella puntata del Wind Summer Festival. Sin dal 2003, quando riuscì ad imporsi in radio con uno dei singoli di maggior successo dell'annata, “Veramente”, Mario Venuti è riuscito ad affermarsi come un artista raffinato, capace di ricercare atmosfere musicalmente complesse ma al tempo stesso di parlare con semplicità alla gente, creando canzoni alla portata di tutti. In questi mesi la sua “Caduto dalle stelle” sta facendo da colonna sonora a questa estate 2017 e da oltre dieci settimane si trova in vetta alla Classifica Airplay Radio Indipendenti Earone. A grande richiesta, al tour del cantante siciliano, il Motore di vita Tour” sono state aggiunte tre tappe, iniziato a metà giugno, terminerà, quindi, il 10 settembre nella sua Sicilia. Il 7 luglio è uscito un nuovo singolo di Mario Venuti “Tutto questo mare”.

DOPO DUE ANNI UN ALBUM DI INEDITI

Mario Venuti è un vero e proprio veterano della nostra scena musicale: partito da Siracusa si è trasferito a Catania dove ha potuto vivere in prima persona il fermento della scena musicale della città dell'Elefantino negli anni Novanta. All'inizio del decennio si è imposto in una band molto apprezzata, i Denovo, ed ha stretto legami con altri artisti destinati a compiere un percorso straordinario come Carmen Consoli. Quindi, è iniziata la carriera solista di Mario Venuti, passata attraverso i primi due album, del 1994 e del 1996, 'Un po' di febbre' e 'Microclima', in cui i riferimenti al cantautorato sono evidenti, ma in cui l'esperienza dei Denovo ha lasciato una traccia rock e uno stile che affonda le radici nella musica internazionale degli anni Novanta. Nel 1998 Mario Venuti dà alla luce il suo terzo album da solista, 'Mai come ieri', in cui nella title track si avvale della collaborazione di Carmen Consoli, con la quale il sodalizio è sempre vivo e vitale. Basti pensare che come autore, nel 1996, Mario Venuti era stato presente a Sanremo nell'esordio sul palco dell'Ariston di Carmen con il brano 'Amore di plastica' nella sezione giovani. La scomparsa improvvisa di Francesco Virlinzi, non solo produttore di Venuti ma regista della grande stagione musicale della scena catanese negli anni Novanta, procurerà non pochi rallentamenti alla produzione del successivo album dell'artista siciliano, per il quale bisognerà attendere addirittura cinque anni. Nel 2003 però 'Grandimprese' riuscirà anche a superare il buon successo ottenuto da 'Mai come ieri'. E', come detto all'inizio, “Veramente” la canzone che segna la svolta, e che rende Mario Venuti conosciutissimo al grande pubblico, anche quello che non aveva prestato attenzione alla sua lunga gavetta musicale. Trascinato dal successo, Mario Venuti si presenta sul palco di Sanremo l'anno successivo con un brano che a sua volta otterrà un ottimo riscontro sia a livello di pubblico e critica, sia in numero di passaggi radiofonici, “Crudele”. A questo punto Mario Venuti è ormai consacrato come artista di massa e riuscirà a essere molto spesso presente negli ascolti degli italiani, soprattutto quelli estivi. Dopo “Grandimprese” seguiranno altri cinque album per un cantante sempre molto prolifico artisticamente, ma che aveva lasciato passare tre anni prima di tornare sulla scena in questo 2017 con il nuovo disco 'Motore di vita', dal quale è tratto il singolo che sta facendo ballare moltissimi fans in questa estate

