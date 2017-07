MAX PEZZALI/ Video, entusiasmo alle stelle con “Le canzoni alla radio” (Wind Summer Festival 2017)

Max Pezzali al Wind Summer festival (LaPresse)

LE CANZONI ALLA RADIO, UN BRANO DI UN CERTO SPESSORE TECNICO

L’ex leader degli 883, Max Pezzali è pronto per salire sul palco di piazza del Popolo a Roma per l’ultima serata dei Wind Summer Festival trasmessa su Canale 5 per la conduzione di Alessia Marcuzzi. In realtà il buon Pezzali lo ha già fatto proponendo al pubblico assiepato il suo ultimo successo musicale Le canzoni alla radio, del quale ha reso già disponibile il relativo video. Un brano di un certo spessore tecnico visto che è frutto della collaborazione con il celebre chitarrista, arrangiatore e produttore statunitense Nile Rodgers e con lo storico bassista Jovanotti Saturnino. In attesa di vederlo all’opera vi segnaliamo il video che è stato pubblico sul profilo Instagram ufficiale della manifestazione canora nel quale si possono apprezzare alcuni secondi della performance di Max Pezzali. Nel post tra l’altro si legge: “Il primo a rompere il ghiaccio al #WindSummerFestival è @maxpezzali ! Le canzoni alla radio accende Piazza del Popolo! #UnlimitedSummer”. Clicca qui per vedere il video e leggere i tanti commenti di supporto dei fan.

MAX PEZZALI, “EMOZIONATO PER LA COLLABORAZIONE CON RODGERS” (WIND SUMMER FESTIVAL 2017)

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Max Pezzali ha parlato del suo ultimo brano “Le canzoni alla radio” con cui sta letteralmente mandando in visibilio il pubblico italiano. Un brano nel quale si può apprezzare la collaborazione del grande Nile Rodgers. A tal proposito ha voluto raccontare le musiche vissute lavorando gomito a gomito con un grande artista internazionale come Rodgers: “Mentre scrivevo il pezzo ho usato un software che permette di suonare la chitarra anche a chi non è capace. Mi immaginavo una cosa alla Nile Rodgers e, grazie al contatto di Charlie Rapino, discografico e talent scout italiano di base a Londra, ho avuto il suo indirizzo email. Ero alla tastiera paralizzato dall’emozione. Lui in fondo è il dio del funk. Mi sono anche concesso una battuta dicendogli che mandare un provino a lui era come calarsi i pantaloni davanti a un pornodivo del livello di John Holme”.

© Riproduzione Riservata.