MacGyver/ Anticipazioni: ritorno a casa con rapimento (Puntata 18 luglio)

Oggi, martedì 18 luglio, a partire dalle 21.15 su Raidue, andranno in onda due nuovi episodi di MacGyver, la nuova serie tv ispirata al famoso agente che negli anni ’80 conquistò il pubblico italiano. La prima stagione della serie televisiva MacGyver, composta da 21 episodi, è stata accolta bene dal pubblico italiano. La scorsa puntata ha incollato davanti ai teleschermi 1.239.000 spettatori pari al 6.4% di share. Le avventure di MacGyver e di Boozer piacciono sempre di più ma cosa succederà nei nuovi episodi in onda questa sera? Come sempre il nostro agente dovrà risolvere nuovi casi con l’aiuto della sua squadra.

MACGYVER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 LUGLIO 2017

PRIMO EPISODIO, MAC SBROGLIA UN CASO A MISSION CITY

Nel primo episodio, dal titolo “Ritorno a Mission City”, MacGyver e Boozer torneranno a Mission City, una città a cui sono entrambi molto legati. A Mission City, infatti, sono cresciuti ed è qui che tornano per una dimostrazione alla scuola media. Tuttavia, quello che sembrava un viaggio di piacere si trasformerà presto in un nuovo caso da risolvere quando Valerie, una ragazzina con la sua stessa passione per la scienza, sarà rapita. Mac comincerà ad indagare e scoprirà che il padre della ragazza potrebbe essere coinvolto.

SECONDO EPISODIO, FINTO ATTACCO DELLA CINA AGLI USA

Nel secondo episodio, intitolato “Il miracolo di Natale”, un gruppo che traffica dati rubati, obbligherà Riley a “hackerare” per la seconda volta l’NSA. Faranno così credere al governo cinese che quello statunitense stia minacciando la Cina con un’arma cibernetica. Mac, Riley e Boozer voleranno così a Shangai per risolvere lo spinoso caso ed evitare quella che potrebbe essere la Terza Guerra Mondiale. I due nuovi episodi di MacGyver andranno in onda su Raidue ma saranno visibili anche in streaming su pc, tablet o smartphone. Per vederli basterà collegarsi sul portale di RaiPlay oppure, in alternativa, scaricare l’applicazione ufficiale.

