Malena/ L'attrice hard confessa: "Gli uomini scappano a gambe levate, hanno tutti paura di me"

Malena Mastromarino

Filomena Mastromarino, che tutti meglio conoscono con il nome d'arte di Malena, grande protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, è stata ospite del Vip master a Milano Marittima. Attraverso Novella 2000 ha rilasciato dichiarazioni interessanti riguardo il rapporto con l'altro sesso e il mondo dell'hard di cui fa parte; in particolare si è soffermata sulla particolare reazione che gli uomini hanno nei suoi riguardi: "Scappano a gambe levate. - esordisce l'attrice hard, che spiega - Hanno tutti paura di me. Alcuni perché, pensando ai miei film con Rocco Siffredi, si convincono di non essere all’altezza dal punto di vista sessuale e che io abbia chissà quali pretese a letto, mentre altri si bloccano a priori perché non riescono a superare lo scoglio del mio lavoro. Non l’avrei mai detto ma, da quando sono uscita dall'Isola, ho decisamente un rapporto migliore con le donne".

L'ATTRICE STAR DELL'HARD SVELA IL DIFFICILE RAPPORTO CON GLI UOMINI

"NON SONO UNA MANGIATRICE DI UOMINI COME PENSANO"

Eppure Malena spiega di essere molto differente da ciò che può sembrare: "Sono una persona normalissima di 34 anni che ha deciso di fare la pornostar e che ha avuto la fortuna di essere entrata nella scuderia di Rocco Siffredi, esordendo in questo campo con il numero uno. - poi sul suo campo lavorativo aggiounge - Penso che, nel 2017, il porno sia ormai stato sdoganato visto che tutti ormai abbiamo una connessione internet e tutti, chi più o chi meno, un'occhiata all'hard ce l'ha data. E invece, talvolta devo difendermi da attacchi personali o rispondere a battute cattive sulla mia professione. La verità è che siamo in un paese di ipocriti e bacchettoni, ma non pensavo fino a questo punto".

