Nicola Savino / "Nuova stagione a Mediaset? Ho accettato per provare un brivido nuovo!"

Nicola Savino (Instagram)

Nuova avventura a Mediaset con tanti nuovi progetti!

Nicola Savino, in un'intervista al Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato qualcosa della nuova stagione televisiva che lo vedrà a Mediaset. Queste le sue parole più rilevanti: "Una sera a settimana sarò a “Le iene” a partire dall’autunno. Poi da gennaio condurrò quattro puntate di uno show nuovo e molto impegnativo che stiamo preparando sin da ora: sarà uno show, come si dice in gergo, “di genere”. Il conduttore televisivo ci svela anche il motivo del passaggio dalla Rai a Mediaset: "L’editore Pier Silvio Berlusconi e il direttore di Italia 1 Laura Casarotto mi hanno proposto una serie di prime serate interessanti. Mi sembrava una bella sfida. Mi attira sempre uscire dalla “zona di comfort”. Ho già una famiglia e un lavoro radiofonico stabili. In tv forse c’è ancora spazio per un brivido nuovo". Di sicuro per Savino ci saranno Le Iene, mentre potrebbe esserci una bella collaborazione con la Gialappas:

"Ora che è tornata la Gialappa’s potremo seguire la Champions League su qualche canale Mediaset. Chissà...". Nicola Savino è stato autore del Festivalbar dal 1996 al 2004. Dal 1998 al 2002 è stato autore di Le Iene, oltre che la voce fuori campo che introduce i conduttori all'inizio del programma. È stato inoltre autore di Zelig Circus (2003) e Zelig Off (2004) oltre che dei Telegatti. La sua carriera è stata una scalata continua fino al suo passaggio ufficiale a Mediaset il 17 maggio del 2017.

