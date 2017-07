Oroscopo 2017 Paolo Fox, previsioni di oggi 18 luglio a LatteMiele

Paolo Fox, oroscopo 18 Luglio - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 18 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

GIORNATA NERA PER... - Ci sono dei segni da considerare flop nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete vive un rapporto genitori-figli complicato, tutti i legami sono sotto stress. Si è discusso di recente per motivi di lavoro e alcuni hanno chiuso una storia importante. Se si fa tabula rasa da una parte si è contenti, dall'altro infastiditi. In coppia si potrebbe cambiare ruolo, mansione od orari. Si devono evitare conflitti. Il Leone vive ogni giorno un conflitto diverso. Bisogna stare attenti nel caso del rapporto tra genitori figli incrinato. Ci saranno emozioni forti e incontri piacevoli a luglio. L'Acquario pensa a situazioni del passato e anche a cose non chiuso. Giove è in ottimo aspetto per chi inizia un nuovo progetto. Bisogna dare spazio a un'amore o magari recuperarne uno che sembrava chiuso.

I SEGNI AL TOP - Andiamo a vedere i segni zodiacali top nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. E' una giornata importante per il Toro che sente una forte positività, ma anche possessivo e geloso delle persone che ama. L'estrema generosità può diventare egoismo e qualcuno potrebbe aggredirlo verbalmente per la troppa invadenza. Bisogna fare attenzione ai soldi se si è fatto un passo importante. La Vergine vive una bella indicazione con l'ultima parte dell'anno che sarà interessante. Chi è giovane avrà una grande occasione per iniziare la sua vita sentimentale. Si è sereni in questo periodo anche se c'è bisogno di pazienza e prudenza in amore dove ci potrebbero essere degli ostacoli magari legati alla distanza. Se c'è una crisi si può approfondire. Il Sagittario non rinuncia a fare le cose, bisognerebbe fermarlo. C'è necessità di trovare un accordo in amore. Bisogna fare una scelta. Saturno porta responsabilità, ma anche spese in più.

OROSCOPO IN PILLOLE - Come ogni giorno anche per oggi, martedì 18 luglio 2017, torna l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete vive un periodo di conflitti in famiglia e non solo, questo perché non si riesce a smaltire lo stress che in questi giorni si sta facendo importante. Il Toro invece è permeato di una grande positività che lo porta però ad essere possessivo con chi ama. Questo potrebbe portargli non pochi problemi. La condizione del Cancro è particolare, si sente attaccato e insegue sempre persone che non danno soddisfazione e affetto. La Vergine invece deve aspettare l'ultima parte dell'anno che potrebbe fornire davvero grandi emozioni. La Bilancia è speranzosa in attesa di un evento che potrebbe cambiargli la vita.

