PER POCHI DOLLARI ANCORA/ Su Iris il film con Giuliano Gemma (oggi, 18 luglio 2017)

Per pochi dollari ancora

Per pochi dollari ancora, il film in onda stasera in prima serata su Iris. Una pellicola di genere spaghetti western che è stata girata nel 1966 con la regia dell’italiano Giorgio Ferroni mentre nel cast un immenso Giuliano Gemma tra i simboli del genere western all’italiana, Dan Vadis, Josè Calvo e Sophie Daumier. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM PER POCHI DOLLARI ANCORA -

Il film è ambientato al termine della guerra di secessione americana, quando regna un clima ancora caotico con i soldati confederati prigionieri degli unionisti mentre i soldati sudisti non accettando la resa che il loro generale Robert Edward Lee ha dichiarato hanno deciso di creare una serie di bande criminali che non rispettano alcuna legge pur di andare avanti con le loro idee e con le loro prerogative. Tra i sudisti vi è un uomo che dopo essere stato catturato e costretto alla condanna più atroce e cioè quella della morte, viene in qualche modo graziato. Tutto ciò è stato reso possibile dal fatto che l’uomo sembra essere in possesso di informazioni molto importanti ed allo stesso tempo assolutamente da tenere segrete.

Si tratta cioè di informazioni alle quali era stato difficile accedere in quanto di solito di tutto ciò sono a conoscenza solo ufficiali che vestono alte cariche. Si viene a sapere infatti che circa ottocento uomini che fanno parte delle bande criminali dei sudisti si stanno preparando ad assaltare il forte Yuma ma che in realtà tutto ciò è una trappola. Infatti il loro comandante sta tramando alle loro spalle per mandarli al macello in quanto quel forte non è semplice da espugnare ma soprattutto perché vuole entrare in possesso del tesoro di oro custodito proprio in quel luogo. Venuti a conoscenza della cosa, i nordisti decidono di mandare alcuni fidati uomini al forte con compiti ben precisi.

Ci sarà infatti il sergente nordista che dovrà spiegare tutti i particolari di questo inganno al comandante del forte, mentre Gary Diamond (Giuliano Gemma), giovane tenente sudista deve cercare di convincere in qualche modo i suoi amici a rinunciare all’assalto del forte che può causare innumerevoli morti. Ciò che sulla carta sembrava un’impresa facile, si rivela tutt’altro in quanto Gary dovrà cercare di superare tutti gli intrighi messi in atto dai tanti traditori nonché subire anche una serie di torture.

